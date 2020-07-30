物聯網到氫融合都懂...高虹安憶李登輝：汲取新知的熱情令人印象深刻

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝病危消息傳出多時，經過連搶救，台北榮總醫院在30日晚間證實，李登輝於7月30日19點24分與世長辭。對此，民眾黨立委高虹安除了表達哀悼外，也回憶，「從物聯網（Internet of Things）到氫融合，李前總統都能夠侃侃而談，汲取新知的熱情，令不少包括我在內的年輕人汗顏」。

「李登輝前總統於今晚辭世，他留給我們什麼樣的記憶？」高虹安表示，從日本治下的學霸少年到留美博士、再從農業官員走向權力頂峰，他的一生跌宕起伏、充滿傳奇，可說是台灣的二十世紀史與跨入新世紀的時代縮影。



高虹安說，許多人最感念的，是他對台灣民主的貢獻，讓台灣政治走向本土化與民主化，很多人也記得的，是他在政治以外，對科技、農業與畜牧發展的關注與熱情。



「最令我印象深刻的，不是他政治上的豐功偉業，而是從閱讀中瞥見他生命哲學的縱深。」高虹安回憶，從物聯網（Internet of Things）到氫融合，李前總統都能夠侃侃而談，汲取新知的熱情，令不少包括我在內的年輕人汗顏。

「有人對他有不同的評價，但這無法抹滅李前總統對中華民國的存續發展、對推動深化台灣民主的重要貢獻。」高虹安表示，對中華民國全體國民與所有熱愛自由民主的台灣人來說，這都是一個令人傷感的日子。



高虹安說，我們並不是失去了一個偉大領袖，那樣的時代早已遠去。我們失去的是一位熱愛這塊土地的老前輩、是一位辛勤耕耘、種下民主種子的農夫「阿輝伯」，阿輝伯離開了，但我們仍活在他所創造的時代，他也會永遠活在大家的心中，「謝謝您，阿輝伯！」