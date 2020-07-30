快訊／民進黨哀慟：李登輝屢屢在歷史轉捩點扮演改革關鍵推手

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝於30日晚間病逝，享耆壽98歲。民進黨表示，不捨與哀慟，對其生前為台灣民主改革與社會發展的付出充滿無限敬意與謝意，他屢屢在歷史的轉捩點扮演體制改革的關鍵推手。

民進黨表示，李登輝是我國首位民選總統，畢生將《民之所欲‧長在我心》奉為圭臬，時時心繫台灣民主發展，刻刻以國家人民福祉為依歸，致力維持台灣的主體性。

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨指出，李登輝於任內採取務實外交策略，強化國防政策，創造台灣經濟奇蹟，推動台灣進入民主政體之列；並終止動員戡亂時期，推動修憲、國會全面改選、總統直選，建立政黨政治架構，軍隊國家化與嚴守中立，以及言論、集會等基本自由。

民進黨認為，李登輝屢屢在歷史的轉捩點扮演體制改革的關鍵推手，對我國民主憲政的發展有著重大貢獻，於國際社會更享有「民主先生」的美稱。

民進黨指出，李登輝不幸辭世，大星殞落，國家社會蒙受重大損失，謹此表達最沉重的不捨與哀悼，台灣人民將永遠緬懷台灣民主最堅實的捍衛者。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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