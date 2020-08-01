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快訊／嘉義蘭潭水舞區「1男落水」！拖鞋、衣物擺岸邊…命危搶救中

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記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣蘭潭風景區1日中午發生一起事件！警消人員12時48分接獲報案，水舞區疑有有人跳水輕生，隨即派員前往搜救，趕抵現場後發現，岸邊有衣物、拖鞋及遺書，搜救25分鐘後，警消人員將年約70歲的男子救起，但人已失去呼吸心跳。整起事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼嘉義蘭潭1日下午有一民眾落水。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣蘭潭風景區1日中午發生落水事件。（圖／記者翁伊森翻攝）

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