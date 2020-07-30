快訊／國民黨說話了！悼念李登輝：讓黨走向另一個完全不同的階段

▲曾任李登輝病逝，。（資料照／記者林敬旻攝）



記者許力方／綜合報導

前總統李登輝30日晚間病逝北榮，政治圈卻掀起一波波爭議，國民黨深夜10時許發布聲明哀悼李登輝，稱他走完98年精彩傳奇的一生，台灣歷史也翻過一頁，國民黨今晚對家屬表達哀悼之意。

國民黨指出，李前總統任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、總統直選，帶領台灣民主轉型，他是中華民國第一任民選總統。他曾經是中國國民黨黨主席，但也讓國民黨走向另一個完全不同的階段。

國民黨強調，「感謝李前總統給予大家的人生啟發，他一生功過後人自有評斷。」希望李前總統安息，期盼家屬節哀。

回顧李登輝的一生，推動台灣歷史巨輪，1988年因時任總統蔣經國逝世繼任總統，隨後廢止《動員戡亂時期臨時條款》開啟台灣新頁。1996年李登輝與時任行政院長連戰搭檔參選，成為台灣首位民選總統，頂過台灣海峽飛彈危機，2000年和平轉移政權，首度政黨輪替也讓民進黨登上了中央執政的舞台。

2000年時，民進黨籍陳水扁與呂秀蓮當選中華民國第10屆總統、副總統，終結國民黨在台灣50年統治，李登輝和平完成政黨輪替，卻也丟失國民黨主席位置。當時李登輝轉任「台灣團結聯盟」精神領袖，主張台灣獨立，也曾準確預測民進黨主席蔡英文將在2016總統大選勝出。

李登輝小檔案：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）