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快訊／再不捨也要擦乾眼淚！蘇嘉全：堅信阿輝伯一定會時刻保佑台灣

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▲總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分在台北榮總辭世，享耆壽98歲。對此，總統府秘書長蘇嘉全表示，李登輝任職總統12年期間，戮力推動台灣民主化，如今離去，儘管再不捨，也還是要擦乾眼淚揮手道別。他也堅信，在天上的阿輝伯，一定會時時刻刻保佑台灣，而台灣人也會背負李登輝的意志，做自己國家的主人，走出屬於新時代台灣人的未來。

【蘇嘉全臉書全文如下】

台灣民主先生李登輝前總統在今天蒙主寵召，離我們而去，聽到這個消息，就彷彿胸口突然壓了一塊大石，如此沉痛、令人難捨！

相信在此時此刻，許多人一定跟我有著同樣的感受，因為李前總統的一生，承載著台灣人從殖民、威權走向民主、自由的寶貴記憶。

回想我與李前總統的初識，要從1988年1月13日蔣經國逝世說起，時任副總統的李先生在晚間宣誓繼任中華民國第七任總統，那時成立不久的民進黨跟國民黨，始終是站在對立抗爭的兩端，而當年我是民進黨十一位國大代表中最年輕的一位，我們原以為李前總統也會跟傳統國民黨保守派一樣，抗拒民主化浪潮，然而當李前總統在二月政爭的驚滔駭浪中成功連任後，隨即召開國是會議，廣納各界建言，結合民進黨的主張與爭取，開始推動一系列的民主改革。首先即是修憲終止動員戡亂，廢除臨時條款，然後讓第一屆資深中央民意代表退職，使「萬年國會」走入歷史，國會得以全面改選，更修憲推動總統直選，台灣的政治民主化從此開始迅速發展。

1996年總統首次直選，那時李連搭檔競選，我那時已連任立委，同時也擔任彭謝配的競選執行總幹事，再次與李先生競爭。96年總統大選是台灣人第一次當家作主選擇自己的未來，當時社會內部眾聲喧嘩，外部則有著中國進行飛彈軍事演習威脅。然而，就在這樣內外交迫，國際注目的重要時刻，儘管最終由李連配獲得54%的得票率，當選第九任正副總統，但台灣人不畏挑戰，勇敢投下自由意志的選票，選擇自己喜歡的候選人，也贏得國際社會的肯定，可說是最後的贏家。

在李前總統主政的十二年中，他戮力推動台灣民主化，從國會全面改選、總統直選、政黨政治架構的建立、軍隊國家化、解除黑名單，以及使人民告別威權統治，白色恐怖不再。這段寧靜革命的成就，讓已故國際知名政治學者杭亭頓曾公開表示：「李登輝過世，台灣將留下民主，但李光耀過世，制度隨之而去」，台灣成為第三波民主化中最耀眼的國家，可以說李前總統民主先生的稱號當之無愧！

即使2000年卸任後，李前總統也沒有卸下重擔享受清福，繼續用背著十字架的精神，為台灣的民主鞏固與發展四處奔走。在大腸癌治癒後，他走遍台灣各縣市，對每個地方的發展與建設如數家珍，在走完這趟生命之旅後，他主張台灣應該推動第二次民主改革。可以說，李前總統燃燒自己有限的生命，化作永續發展的養分，喚醒台灣人對腳下這塊土地的重視，建立追求自主的意識，確立台灣的獨立存在。他一再呼籲台灣人必須脱古改新，揮別民族主義，讓民主成為台灣人的共識，提醒我們永遠記得要抬頭挺胸的在世界上立足，以身為一個台灣人而驕傲，從此告別悲哀。

李前總統的離去，代表一個時代的結束，也是新的開始。在新的時代裡，台灣要面對的挑戰，比過去更加巨大，但是現在已經沒有那個笑容溫暖敦厚，目光犀利堅定的阿輝伯替我們一肩扛起，所以台灣人一定要更加勇敢、更加團結，我也堅信在天上的阿輝伯，一定會時時刻刻照看台灣，保佑台灣。

天下沒有不散的筵席，再不捨也還是要擦乾眼淚揮手道別，阿輝伯請您放心的回到天父懷抱安息，過去是您揹著台灣一步一腳印，在民主與自由的道路上，風雨無阻的向前邁進，是時候該好好休息，換台灣人背負您的意志，做自己國家的主人，走出屬於新時代台灣人的未來。

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