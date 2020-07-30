　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

激勵員警士氣　南警偵破重大刑案人員獲頒高級變速自行車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局長曾永茂，利用首次主持局務會議機會，頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長曾永茂，利用首次主持局務會議機會，頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局長詹永茂，藉著首次召開局務會議之機會，公開頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件有重大貢獻人員，以激勵員警士氣。

▲台南市警局長曾永茂，利用首次主持局務會議機會，頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次表揚案件計有：積極跟監查獲地下槍枝改造工廠案暨積極溯源查獲改造槍械案共二案，事蹟如下：一、積極跟監查獲地下槍枝改造工廠案：刑事警察大隊科偵隊持台南地方法院搜索票，於7月18日拂曉出擊至台南市官田區，當場查獲江姓嫌犯持有仿巴西金牛座JP915非制式手槍1支（含彈匣2個），並起出子彈8顆、電鑽、車床及砂輪機等改 造工具1批，詢後移送台南地檢署偵辦，受獎人員刑事警察大隊科偵隊偵查佐黃家宏。

▲台南市警局長曾永茂，利用首次主持局務會議機會，頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、積極溯源查獲改造槍械案： 刑事警察大隊2019年12月間查獲改造槍彈案，積極向上溯源查緝不法，2020年7月22日至屏東縣某民宅，查獲林姓嫌犯持有改造衝鋒槍1枝子彈15顆、改造手槍1枝子彈24顆、改造長槍子彈5顆、制式霰彈槍子彈158發、長槍槍管2支、手槍槍管5支、下槍身3組、滑套3支、改造工具零組件1批，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。受獎人員為刑事警察大隊偵四隊小隊長邱黃惠山。

詹永茂局長表示，為獎勵市警局人員積極主動向上溯源，鍥而不捨偵破槍械改造工廠，維護社會治安及提升台南市治安滿意度；對於員警偵破重大社會矚目案件，除頒發破案茶外，另頒贈由熱心企業家提供高級變速自行車，以資鼓勵，爲員警爭取最大福利，並期許員警同仁勇於任事，積極爲民服務，創造市民安全無虞、優質和善安全生活環境，全力守護繁榮大台南。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

ET快訊
車位被霸停2次「待會就移走」　她轟：我買的欸！過來人神解
台中屋主求助「門口遭轎車擋住」！　警聯絡車主：我在北部
台中前議長全家4人「鉛中毒」住院！　兒指數高達88
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

激勵員警士氣　南警偵破重大刑案人員獲頒高級變速自行車

台東縣校長布達暨交接典禮　饒慶鈴期勉：共同翻轉台東教育

2020北港媽祖盃全國馬拉松開始報名　三倍券動滋券都能用

首波熱帶擾動8月初影響台灣　張麗善視察防汛整備

苗栗第一！東方美人茶與秋黃梨評鑑頒獎　徐耀昌：將配合打開行銷通路　

蒜價狂漲！生鮮超市580公克賣135元　婆婆媽媽縮手了

行人遵守號誌、標線行走　才能永保安康平安返家

企業為排球校隊灌溉夢想　連2年贈雲林北辰國小、建國國中護具

台南學甲動保教育園區政策說明接地氣　看板影片解疑慮

落實黃偉哲照顧弱勢施政主軸　2021年起台南低收入戶免費收視有線電視

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

激勵員警士氣　南警偵破重大刑案人員獲頒高級變速自行車

台東縣校長布達暨交接典禮　饒慶鈴期勉：共同翻轉台東教育

2020北港媽祖盃全國馬拉松開始報名　三倍券動滋券都能用

首波熱帶擾動8月初影響台灣　張麗善視察防汛整備

苗栗第一！東方美人茶與秋黃梨評鑑頒獎　徐耀昌：將配合打開行銷通路　

蒜價狂漲！生鮮超市580公克賣135元　婆婆媽媽縮手了

行人遵守號誌、標線行走　才能永保安康平安返家

企業為排球校隊灌溉夢想　連2年贈雲林北辰國小、建國國中護具

台南學甲動保教育園區政策說明接地氣　看板影片解疑慮

落實黃偉哲照顧弱勢施政主軸　2021年起台南低收入戶免費收視有線電視

鄭雨盛新片超大膽「狂開國際敏感玩笑」！逼真潛艦戰直呼：韓影史創舉

快艇3主恐缺席洛城大戰　瑞佛斯對陣容深度有信心「能贏下每1場」

因車貸起口角亂刀砍死母！逆子「為封口」轉身補刀捅死爸爸

文化部跟風「咩噗、像極了愛情」　推藝FUN券網哭：別再對126灑鹽了好嗎

李正皓斷言李眉蓁政見會「不樂觀」　對決王浩宇就被KO

28年妻變冷漠拒行房　他崩潰「聞內褲翻手機」13刀殺愛人…聽最後喘息聲不救！

廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利

獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

坐輪椅也要拚經濟、做公益　盧秀燕花3倍券買9台彈珠台送親子館

《新西遊記8》開拍⋯網跪求「安宰賢回歸」　tvN回應了！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

雨天搶快送餐！外送員飆撞貨車

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

新北龜吼漁港水環境營造改善工程

新北希望市集優質農特產無所不在

新北「衛生教育宣導」勇奪第1名

蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

新北榮獲最佳環境文化類金質獎

飲料公司欠繳稅金罰鍰拒繳負責人被管收

貢寮卯澳灣未爆彈　軍方30日引爆

雲林爆血汗工廠！1天站8.5小時…吃飯也要盯機台

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

彰化首棟社會住宅　建12樓266戶

更多熱門

相關新聞

台南「小金剛」犯罪集團陸海空都插旗　9人被逮

台南「小金剛」犯罪集團陸海空都插旗　9人被逮

29歲陳姓男子，自稱「大哥」組犯罪集團，涉嫌強佔渔塭、違法傾倒事業廢棄物及擄鴿勒贖等「陸海空」非法事業，計有百人以上受害，不法所得超過250萬元，台南市佳里分局報請檢察官指揮偵辦，結合新化等分局發動治平專案查緝行動，一舉緝獲陳嫌等9人，依毒品、恐嚇取財、竊盜、組識犯罪條例等罪嫌送辦。

詐騙老梗「猜猜我是誰」老婦險被騙

詐騙老梗「猜猜我是誰」老婦險被騙

南警勸導久病男力阻憾事

南警勸導久病男力阻憾事

模型槍店合法掩護非法　改造長短槍藏表弟住處

模型槍店合法掩護非法　改造長短槍藏表弟住處

警犬小虎與毒蛇對峙警示保護員警安全

警犬小虎與毒蛇對峙警示保護員警安全

關鍵字：

南警重大刑案變速自行車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面