激勵員警士氣　南警偵破重大刑案人員獲頒高級變速自行車

▲台南市警局長曾永茂，利用首次主持局務會議機會，頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局長詹永茂，藉著首次召開局務會議之機會，公開頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件有重大貢獻人員，以激勵員警士氣。

這次表揚案件計有：積極跟監查獲地下槍枝改造工廠案暨積極溯源查獲改造槍械案共二案，事蹟如下：一、積極跟監查獲地下槍枝改造工廠案：刑事警察大隊科偵隊持台南地方法院搜索票，於7月18日拂曉出擊至台南市官田區，當場查獲江姓嫌犯持有仿巴西金牛座JP915非制式手槍1支（含彈匣2個），並起出子彈8顆、電鑽、車床及砂輪機等改 造工具1批，詢後移送台南地檢署偵辦，受獎人員刑事警察大隊科偵隊偵查佐黃家宏。

二、積極溯源查獲改造槍械案： 刑事警察大隊2019年12月間查獲改造槍彈案，積極向上溯源查緝不法，2020年7月22日至屏東縣某民宅，查獲林姓嫌犯持有改造衝鋒槍1枝子彈15顆、改造手槍1枝子彈24顆、改造長槍子彈5顆、制式霰彈槍子彈158發、長槍槍管2支、手槍槍管5支、下槍身3組、滑套3支、改造工具零組件1批，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。受獎人員為刑事警察大隊偵四隊小隊長邱黃惠山。

詹永茂局長表示，為獎勵市警局人員積極主動向上溯源，鍥而不捨偵破槍械改造工廠，維護社會治安及提升台南市治安滿意度；對於員警偵破重大社會矚目案件，除頒發破案茶外，另頒贈由熱心企業家提供高級變速自行車，以資鼓勵，爲員警爭取最大福利，並期許員警同仁勇於任事，積極爲民服務，創造市民安全無虞、優質和善安全生活環境，全力守護繁榮大台南。

・被稱為「地表最強磨皮神器」