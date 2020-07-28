　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南「小金剛」犯罪集團陸海空都插旗　9人被逮受害人破百

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

29歲陳姓男子，自稱「大哥」組犯罪集團，涉嫌強佔渔塭、違法傾倒事業廢棄物及擄鴿勒贖等「陸海空」非法事業，計有百人以上受害，不法所得超過250萬元，台南市佳里分局報請檢察官指揮偵辦，結合新化等分局發動治平專案查緝行動，一舉緝獲陳嫌等9人，依毒品、恐嚇取財、竊盜、組識犯罪條例等罪嫌送辦。

▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，綽號「小金剛」的29歲陳姓主嫌，活躍於台南市七股、將軍、學甲等沿海地區，組織犯罪集團以「大哥」自居，藉機發展個人「海線」事業，涉嫌侵占國有地養殖、惡勢力強佔私人漁塭、脅迫他人以低價接收養殖設備；另於偏僻郊區「陸地」，涉嫌違法傾倒事業用廢棄物，更開展「空中」事業，參與擄鴿集團，更吸收利用少年提領擄鴿勒贖贓款，警方自2019年5月起開始蒐集該集團事證，初估其1年不法獲利超過250萬元，受害民眾多達百人以上，且被害民眾有花錢保護賽鴿心理，多數不願報案，經警查知並委婉勸說始配合調查，惟陳嫌眾多惡行，早已遭警方鎖定蒐集該集團眾多不法犯行，蒐報為治平專案首要掃蕩目標，並報請檢察官指揮偵辦。

▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經佳里分局組成專案小組，長時間跟監、蒐集掌握陳嫌等9人暴力脅迫恐嚇取財等不法事證，於2020年2月報請台南地檢署檢察官陳鋕銘指揮偵辦，2020年7月起見時機成熟，結合台南市警新化、學甲、玉井、第四分局及台北市大安分局警力計40人，逐步展開收網行動，於7月27日於永康區復興路將陳姓主嫌緝捕到案，現場計查扣安非他命5.86公克、及吸食器等違禁物，另扣案捕鳥網、點鈔機、帳簿、對講機、金融卡及手機等證物，而後將以陳嫌為首的集團成員共9人一網打盡，消除危害地方不良份子，淨化地區治安環境。

▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局分局長斯儀仙表示，佳里分局執行安居緝毒專案，除查獲該集團成員涉嫌持有、吸食毒品外，另依據地區特性分析，佳里分局轄內多數區域位處偏僻居民較少，且空屋、漁塭、工、漁寮、廢棄處所多，可能做為歹徒利用從事非法處所，警方持續展開布線清查行動，以維護社會治安，營造「宜居安全」的大台南生活圈。

・膠原蛋白深層修復肌膚

ET快訊
王瞳害他綠炸…艾成揭不離棄主因「被鬼附身」
快訊／大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋以為颱風來了
小禎半年慘丟3主持棒　新節目合體胡瓜一季就收攤
獨／受刑人「拿原子筆」狂插戒護員3分鐘！　滿頭都是血
快訊／買午餐注意！　北北基等18縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦人癡坐東石岸邊欲輕生　海巡及時攔阻開導解危

專車接送非法移工開心逛超商　移民官假扮購物民眾...下一秒攔車抓人　

快訊／花蓮北濱岸際發現男性遺體！穿黑紅色防寒衣繫浮具　身分待查

男大生騎車撞死老翁　家屬PO網：連安葬費都沒辦法出...遭網友圍剿

身障女遭襲胸！噁男親戚「開價200元做壞事」被判3年6個月

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插3分鐘...戒護員滿頭血　科長逃一劫

李珍妮吳春臺撕破臉控侵吞股權　名媛二審逆轉判決須賠償20萬

離家夫寫信拒妻入祖先牌位　女兒：他帶小三、私生子女來阿公喪禮

快訊／內湖內溝溪生態園區「虎頭蜂攻擊」！2大5小慘遭螫傷　緊急送醫救治中

大媽偷吃100元愛心便當！法官1理由「不忍心苛責」判拘役5天

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

婦人癡坐東石岸邊欲輕生　海巡及時攔阻開導解危

專車接送非法移工開心逛超商　移民官假扮購物民眾...下一秒攔車抓人　

快訊／花蓮北濱岸際發現男性遺體！穿黑紅色防寒衣繫浮具　身分待查

男大生騎車撞死老翁　家屬PO網：連安葬費都沒辦法出...遭網友圍剿

身障女遭襲胸！噁男親戚「開價200元做壞事」被判3年6個月

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插3分鐘...戒護員滿頭血　科長逃一劫

李珍妮吳春臺撕破臉控侵吞股權　名媛二審逆轉判決須賠償20萬

離家夫寫信拒妻入祖先牌位　女兒：他帶小三、私生子女來阿公喪禮

快訊／內湖內溝溪生態園區「虎頭蜂攻擊」！2大5小慘遭螫傷　緊急送醫救治中

大媽偷吃100元愛心便當！法官1理由「不忍心苛責」判拘役5天

韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

「2020年全球過半人口染疫！」他翻出30年前老報紙...驚見頭條神預言

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

宜蘭補助「紙餐具回收設施」　外食族請「清、分、疊」創造乾淨環保城市

婦人癡坐東石岸邊欲輕生　海巡及時攔阻開導解危

專車接送非法移工開心逛超商　移民官假扮購物民眾...下一秒攔車抓人　

中職／朱育賢今晚拚百轟　陳禹勳本周挑戰百救援

蔡英文到彰化將三倍券花光　店家直誇：人比電視上年輕很多

社會熱門新聞

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

泳池壓男童入水？警官爸告白：指控太沉重

門突然被打開　台中男只穿一條內褲猛遮

即／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光

即／台南1男身中多刀墜樓　臟器外露命危

惡鄰躲大樓狙擊水塔　高雄男上網求救

即／彰化大村變電所電桶爆炸　近千用戶停電

她喝醉「內褲不見」遭撿屍！廚師判賠60萬免坐牢

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插...戒護員滿頭血

快訊／內湖「群蜂攻擊」！多名小孩受傷

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

更多熱門

相關新聞

快訊／內湖「群蜂攻擊」！多名小孩受傷

快訊／內湖「群蜂攻擊」！多名小孩受傷

台北市內湖區內溝溪生態園區28日發生一起事故，當時現場正舉行40多人的親子活動，但現場4男3女卻突然遭蜂群攻擊螫傷。對此，警消獲報趕往現場發現，被螫傷者意識清楚，目前已都緊急到醫院治療。

大安「彩盈寶」接連神巧合　店內彌勒佛來歷曝光

大安「彩盈寶」接連神巧合　店內彌勒佛來歷曝光

詐騙老梗「猜猜我是誰」老婦險被騙

詐騙老梗「猜猜我是誰」老婦險被騙

生人迴避！彰邑城隍睽違24年即將暗訪

生人迴避！彰邑城隍睽違24年即將暗訪

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

關鍵字：

影音大哥陸海空南警犯罪集團

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

王瞳、艾成今登記結婚！

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面