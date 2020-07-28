台南「小金剛」犯罪集團陸海空都插旗　9人被逮受害人破百

記者林悅／台南報導

29歲陳姓男子，自稱「大哥」組犯罪集團，涉嫌強佔渔塭、違法傾倒事業廢棄物及擄鴿勒贖等「陸海空」非法事業，計有百人以上受害，不法所得超過250萬元，台南市佳里分局報請檢察官指揮偵辦，結合新化等分局發動治平專案查緝行動，一舉緝獲陳嫌等9人，依毒品、恐嚇取財、竊盜、組識犯罪條例等罪嫌送辦。

▲29歲陳姓男子，組成犯罪集團，經營「陸海空」違法事業，被台南市警佳里分局報請檢察官指揮破獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，綽號「小金剛」的29歲陳姓主嫌，活躍於台南市七股、將軍、學甲等沿海地區，組織犯罪集團以「大哥」自居，藉機發展個人「海線」事業，涉嫌侵占國有地養殖、惡勢力強佔私人漁塭、脅迫他人以低價接收養殖設備；另於偏僻郊區「陸地」，涉嫌違法傾倒事業用廢棄物，更開展「空中」事業，參與擄鴿集團，更吸收利用少年提領擄鴿勒贖贓款，警方自2019年5月起開始蒐集該集團事證，初估其1年不法獲利超過250萬元，受害民眾多達百人以上，且被害民眾有花錢保護賽鴿心理，多數不願報案，經警查知並委婉勸說始配合調查，惟陳嫌眾多惡行，早已遭警方鎖定蒐集該集團眾多不法犯行，蒐報為治平專案首要掃蕩目標，並報請檢察官指揮偵辦。

案經佳里分局組成專案小組，長時間跟監、蒐集掌握陳嫌等9人暴力脅迫恐嚇取財等不法事證，於2020年2月報請台南地檢署檢察官陳鋕銘指揮偵辦，2020年7月起見時機成熟，結合台南市警新化、學甲、玉井、第四分局及台北市大安分局警力計40人，逐步展開收網行動，於7月27日於永康區復興路將陳姓主嫌緝捕到案，現場計查扣安非他命5.86公克、及吸食器等違禁物，另扣案捕鳥網、點鈔機、帳簿、對講機、金融卡及手機等證物，而後將以陳嫌為首的集團成員共9人一網打盡，消除危害地方不良份子，淨化地區治安環境。

佳里分局分局長斯儀仙表示，佳里分局執行安居緝毒專案，除查獲該集團成員涉嫌持有、吸食毒品外，另依據地區特性分析，佳里分局轄內多數區域位處偏僻居民較少，且空屋、漁塭、工、漁寮、廢棄處所多，可能做為歹徒利用從事非法處所，警方持續展開布線清查行動，以維護社會治安，營造「宜居安全」的大台南生活圈。

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