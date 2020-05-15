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社會 社會焦點 保障人權

雲林大膽賊闖香鋪店！偷走鎮店土地公金牌　商家公布影像肉搜

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮一家香舖14日晚間約9點遭竊賊闖空門，一名偷竊一名接應整個過程都被監視器拍得清清楚楚，許姓被害人將影像放到臉書指出，「先生你的所做所為被錄到了，伯公ㄚ的金牌你要保管好，梁靜茹給你勇氣嗎！」；北港警方表示受害人於昨夜完成報案，目前已掌握行竊者與其共犯身份，將儘速拘捕到案。

▲竊賊大搖大擺走進店內，前後左右看了一下，隨即兩腳踩上椅子，伸出雙手將被害人店裡鎮店神明土地公身上，取走金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊賊伸出竊取掛在神明身上的金牌時，嘴裡還叼著煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港鎮民政路上一家香舖14日晚間約9點07分遭竊賊闖空門，監視器錄下大膽竊賊毫不遮掩，走入店內大搖大擺偷走掛在神明身上的金牌，許姓被害人透過網路肉搜，於臉書貼文「金牌一塊沒多少錢，你們倆個人所做所為，自己知道！ 法網恢恢疏而不漏」，並將竊賊資訊公開指出，行竊者為何姓男子，戶籍元長鄉居住蘇厝寮，接應者為莊姓男子，戶籍虎尾鎮居住北港鎮，先行掌握了竊賊資料。

▲竊賊大搖大擺走進店內，前後左右看了一下，隨即兩腳踩上椅子，伸出雙手將被害人店裡鎮店神明土地公身上，取走金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大膽竊賊是由另一名接應者搭載騎乘機車前來，接應者於馬路對面等候竊賊偷取金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影像畫面顯示，一名男子叼著煙大搖大擺走進店內，前後左右看了一下，隨即兩腳踩上椅子，伸出雙手將被害人店裡鎮店神明土地公身上，取走金牌，隨即快步離去；另一個角度則拍攝到，大膽竊賊是由另一名接應者搭載騎乘機車前來，接應者於馬路對面等候竊賊偷取金牌，竊賊奔出後坐上機車兩人隨即揚長而去。

▲竊賊大搖大擺走進店內，前後左右看了一下，隨即兩腳踩上椅子，伸出雙手將被害人店裡鎮店神明土地公身上，取走金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊賊大搖大擺走進店內，如入無人之境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警方表示，北害人於14日晚間約10點前往北辰所報案，警方依程序受理並開立報案三聯單，兩名竊嫌為北港警分局轄區慣竊，已掌握其行蹤，將迅速拘捕到案，還給被害人公道，警方同時也呼籲民眾多留意身旁可疑人、事、物，如有發現居家周邊環境影響治安之可疑情事，請立即撥打110報警，共同維護社會治安。

▲竊賊大搖大擺走進店內，前後左右看了一下，隨即兩腳踩上椅子，伸出雙手將被害人店裡鎮店神明土地公身上，取走金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲被害人透過網路肉搜，並已自行掌握了竊賊資料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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