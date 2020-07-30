「公路坦克」撞殺畫面曝！酒駕衝紅燈　小客車男女全身遭夾爆慘死

記者唐詠絮／彰化報導

台17線彰化縣大城鄉村南路清晨陳姓駕駛貨櫃車闖紅燈撞飛小客車，導致68歲蘇姓駕駛受困包夾、69歲妻子周姓婦人疑似噴出車外，2人送醫後仍不治，而貨櫃車駕駛則是無明顯外傷未送醫，警消人員對陳姓駕駛實施酒測，呼氣值為0.03MG/L，整起交通事故原因肇責由警方調查中。

▲彰化大城鄉貨櫃車闖紅燈撞飛自小客車釀2死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事故發生在清晨5時30分許，大城消防分隊據報後趕往現場處理，只見車輛零件掉落一地，小客車撞到護欄車體全部變形，車內的駕駛被包夾受困在車內無法動彈，人也因為頭部重撞而無呼吸心跳，而陳妻則是倒臥在車外，消防人員將人救出後緊急送往二林基督教醫院急救，但急救30分鐘，仍因頭部和胸部受重傷致死，據了解，蘇姓夫妻2人清晨從北斗出發載菜苗要到雲林販售，沒想到在大城鄉途中發生車禍意外雙雙不治，令人鼻酸。

▲可看到自小客車正要綠燈轉彎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲消防人員搶救駕駛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據行車紀錄器，可以看到貨櫃車駕駛一路急馳，號誌燈仍為紅燈，自小客車此時綠燈正要右轉，卻被貨櫃車撞飛到路旁再撞到護欄，零件掉落一地現場凌亂，車體也全被凹陷。

▲婦人倒臥在車外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑分局指出，今(30)日5時許陳姓駕駛貨櫃車與另向由蘇姓駕駛自小客貨車發生車禍，此起事故經警方調查陳姓貨櫃車駕駛行經肇事路口疑似違反號誌管制，同時呼籲民眾，行車務必遵守號誌管制，並集中精神注意車前及周邊行車狀況，避免意外發生。

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