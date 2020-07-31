立院爆集體收賄「查扣近千萬現金」　6現、卸任立委拿錢幫搶SOGO爭建地

▲蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、趙正宇等6名現、卸任立委涉嫌收賄遭搜索約談。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

檢調單位懷疑太流公司前董事長李恆隆涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，長期行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委，金額從10多萬到上千萬元，另外立委趙正宇則涉嫌收賄幫殯葬業者向官員施壓變更陽明山私地變更，檢調今動員搜索立院等65處，並在趙正宇處所查扣近千萬現金。

台北地檢署31日派出7名主任檢察官與27名檢察官，指揮230名調查局北機站等單位幹員，一早就兵分65路搜索，地點包括涉案現任立委的立法院辦公室、服務處等相關地點，檢調同步約談涉嫌行賄的李恆隆、6名現、卸任立委與助理、白手套等，共63名嫌疑人、證人到案。

▲搜索地點包括涉案立委在立法院的辦公室。（資料照／記者黃彥傑攝）

SOGO百貨經營權爭奪戰已持續20年，經營權從原本的太平洋建設章民強家族，轉到資本額1千萬元的太流公司李恆隆手中，到了2002年，太流臨時股東會、董事會通過，讓遠東集團徐旭東增資40億元，遠東等於透過太流，實質掌控了SOGO。

但是這個增資會議被舉發造假，負責製作會議紀錄的人，因觸犯偽造文書輕罪，在2009年被二審判刑確定，經濟部根據判決認為太流造假會議記錄，撤銷太流公司增資登記，遠東瞬間失去SOGO後，循行政程序救濟，最高行政法院判經濟部敗訴，太流公司的資本登記回復到40億1千萬元。

▲太流公司前董事長李恆隆涉嫌以10多萬元到上千萬元不等金額行賄立委。（圖／資料照）

第二度失去SOGO的李恆隆從2013年到現在，循各種管道奪回經營權，並疑似透過白手套，以10多萬元到上千萬元不等金額，行賄蘇震清、陳唐山、徐永明、陳超明、廖國棟等5名立委，利用職權施壓經濟部會變更法條或重新撤銷增資登記。

此外，趙正宇則是涉嫌從2018年起，透過白手套，收受殯葬業者賄賂，協助向營建署施壓，把業者土地從陽明山國家公園管制區內劃分出來，讓業者可以進行投資開發使用。

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