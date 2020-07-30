三倍券目的是刺激經濟　蘇貞昌：應重點宣傳換加碼、比現金好用

記者陳家祥／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內進入經濟復甦期，行政院也推出三倍券盼刺激、活絡經濟，各地方政府、商家也紛紛加碼搶搭熱潮。行政院30日召開院會，院長蘇貞昌在會中指示，過去把三倍券宣傳重點也放在發放和領取上，但三倍券目的是在振興消費刺激經濟，「相關部會要想好並思考如何用力宣傳，讓三倍券換加碼、比現金還好用」。

行政院發言人丁怡銘會後轉述，院長蘇貞昌在會中指示，推動政策應把配套想在前面並做好，若有思慮不周之處要一再檢討。蘇並以三倍券為例，當初召集各部會開會，竭盡所能要把發放這件事做好，宣傳重點也放在發放和領取上。等領取作業順利之後，各部會也能妥善處理、準備、兌領的作業。

丁怡銘說，院長也指出，上週院會經濟部報告兌領作業情形時，會後也召開會議讓兌領作業簡化，讓人民更方便，這些都感謝告部會一再精進跟事前規劃。

丁怡銘說，院長也強調，三倍券目的是在振興消費刺激經濟，相關部會要想好並思考如何用力宣傳，讓三倍券換加碼、比現金還好用，也宣傳說到年底前都有效，不用急著換現金，讓三倍卷可不斷流通、加碼，創造更多效益。

有媒體追問，蘇貞昌提出三倍券要多做宣傳的想法為何？丁怡銘說，院長是特別強調在領用跟當初發放業務上，透過事前部署都做得很好、事後遇到問題可以馬上解決，但這兩端做得很好，有時候會忽略三倍券實施的目的，「三倍券實施的目的就是要刺激消費」。

丁怡銘強調，院長希望在過程中相關部會做好本來的業務外，也要想想如何做宣傳，讓三倍券可以重複使用到年底，3月31以前是兌換期限，不用急著去兌換現金，這樣才可以活絡經濟。