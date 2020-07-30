經濟部4年150億推動智慧機械　蘇揆指示：持續協助受創企業

記者陳家祥／台北報導

經濟部推動的智慧機械產業推動方案過去4年投入150億元，讓台灣機械產業從「精密機械」進步為「智慧機械」，並成功升級為第三個「兆元產業」。經濟部30日於行政院會針對「智慧機械推動成果」進行專案報告，院長蘇貞昌指示，經濟部應儘速規劃下階段推動重點，如紓困3.0持續對受創嚴重企業予以協助，對業界意見傾聽及給予幫忙，讓產業保留根基、調整體質，在全球疫情趨緩後可立刻出擊。

蘇貞昌裁示，請經濟部儘速規劃下階段推動重點，持續關注產業界之需要並全力給予協助，如這次武漢肺炎疫情，對相關業界接單情況勢必造成衝擊，政府的紓困3.0就是要持續對受創嚴重的企業予以協助，對於業界所提供的意見傾聽及給予幫忙，讓大家可以保留根基、調整體質，在全球疫情趨緩後，可以立刻出擊。

另外，蘇貞昌還指出，業界長期反映的人才培育、產學合作等議題，相關部會要做好完善的規劃，務實帶動產業智慧升級，朝亞洲高階製造中心的目標邁進。

經濟部表示，「智慧機械產業推動方案」整合我國豐沛的新創能量，建立符合市場需求之技術應用與服務能量，將臺灣從精密機械升級為智慧機械，透過「廣度」、「深度」、「高度」、「人才培育」及「主動出擊」，全方位協助廠商進行轉型升級，以達成「智機產業化」及「產業智機化」之目標，創造我國機械產業下一波成長新動能。

在「廣度」方面，經濟部透過智慧機上盒(SMB)輔導計畫協助中小企業提升數位化能力，解決過去依賴紙本作業，讓管理者則可以隨時查看工廠生產動態，及時分析與解決各種生產製程問題。截至109年6月底，智慧機上盒(SMB)輔導計畫推動4,456台設備聯網，超越原訂之4,100台目標，讓更多中小企業能邁出智慧製造的第一步。

在「深度」方面，經濟部透過智慧機械產業創新AI應用加值計畫讓具備數位化能力之業者跨出自家廠區，與上下游供應鏈進行數位串流並導入AI應用，提升供應鏈管理效率，加速市場反應能力。同時，協助相關領域產業，透過導入智慧機械與人工智慧(AI)技術，建立各產業之智慧製造系統解決方案，以提升產線效率與機台附加價值，進而達到整體產業轉型升級之目的。

在「高度」方面，經濟部透過智慧機械領航計畫促成國內指標性業者與國內解決方案提供者之合作，打造智慧機械標竿企業，使已具備數位化能力之業者，由工業3.0邁向4.0，以突破傳統生產瓶頸。建構我國工具機、航太、水五金/手工具、汽機車及橡塑膠等6大產業聚落試煉場域，並透過示範場域的建立與辦理示範觀摩，加速產業擴散效益。

至於「人才培育」方面，經濟部指出，教育部已盤點我國學校現有之智慧製造課程教材，並針對「智慧製造跨領域課程」開發三門共通教材，以補足智慧製造課程缺口。同時，搭配種子師資培訓及智慧製造跨校跨域教學策略聯盟進行推廣，截至109年6月底已有20所學校使用教育部所開發之智慧製造共通教材授課。

經濟部指出，在「主動出擊」方面，經濟部於107年籌組智慧製造輔導團，為廠商提供諮詢診斷及技術服務，協助我國中小企業(User)導入智慧製造，同時帶動我國系統整合(SI, System Integration)廠商新商機。截至109年6月已輔導164家廠商申請政府資源9.48億元，並帶動廠商投入13.57億元。

經濟部表示，智慧機械與智慧製造是未來發展趨勢，行政院將持續推動「智慧機械產業推動方案」，並以「智慧機械」與「智慧製造」2大推動方向為主軸，持續協助企業轉型升級，以提升產業國際競爭力。