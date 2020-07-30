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農遊券只到9月17日！動滋、藝FUN券等5種振興券「使用期限」一次看

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▲▼蘇貞昌提醒各項振興優惠券有效期限。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌提醒各項振興優惠券有效期限。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

搭配振興三倍券商機所推出的「動滋券」、「客庄券」、「藝FUN券 」、「農遊券」，近日已陸續開獎，民眾也可開始使用。對此，行政院長蘇貞昌提醒中獎民眾注意使用期限，要記得領趕快花，把握時間多多消費。

蘇貞昌30日透過臉書表示，動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券 都已經開獎，無論你有沒有中獎，至少三倍券是人人有獎。請大家趕快領、趕快花。振興券都有期限，請大家把握時間，多多消費！

另外，各優惠券皆有限制使用期限，使用時需注意時間，在期限內用完，避免逾期喪失優惠。

三倍券：3000元 7/15 - 12/31
三倍券自15日發售，1人限領1次採「實名制」，數位不得與紙本重複領。實體券部份花1000元購買三倍券，直接領直接花；數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾可依需求選擇喜歡的方案綁定，一樣都是消費3000元回饋2000元，業者為吸引民眾，也推出許多回饋方案。

●現場領取：7月15日~12月31日可在全國郵局現場領取
分流領券，身分證（居留證）尾數單號，一、三、五領；身分證（居留證）尾數雙號，二、四領；周六不限，身分證（居留證）單雙號皆可領；委託代領者，依代領人身分證（居留證）單雙號領取。

●預購領取：
第一波預購：7月1日~7月7 日在四大超商、官網預訂，7月15日 開始領取。
第二波預購：7月8日~7月12 日在四大超商、官網預訂，7月22日開始領取。
第三波預購：8月1日~8月7日 在四大超商、官網預訂，8月15日開始領取。

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

客庄券：800元 8/1 - 12/31
客家委員會推出的「浪漫客庄旅遊券」，共抽出14萬幸運兒，中獎者領券時間為7/29至12/31。自7/29下午5至7點，身分證尾數1、2、3者可以領券；7/29下午7至9點，身分證尾數4、5、6可領券；7/29 下午9點後，身分證尾數7、8、9可領券，而7/30之後天天皆可領取。

藝FUN券：600元 7/22 - 12/31
文化部推出每份價值600元，共210萬7883人中獎，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲得。民眾於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券，消費時只要掃描店家QR Code，使用不找零。

藝FUN券合作業者查詢：https://reurl.cc/R45Q2n

農遊券：250元 7/15 - 9/17
農委會為振興農業旅遊等相關產業，推出500萬張農遊券，每張250元。抽中的人會收到簡訊通知，可至農遊券的「票券驗證」頁面4輸入身分證字號與驗證碼，驗證碼在手機簡訊裡，就會看到農遊券Qrcode，只要出示給店家掃就能成功折抵250元。

農遊券合作業者查詢：https://ezgo.coa.gov.tw/zh-TW/Front/ETicket/UseStore

動滋券：500元 8/8 - 01/31
體育署發放400萬張500元的「動滋券」，全台超過698萬人登記成功，因民眾與業者熱烈參與，動滋券將延後至8月6日開始領券，8月8日起正式開始使用，使用期限順延至110年1月31日止。

動滋券合作業者查詢：https://reurl.cc/D9z8xQ

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