掐死情人...超淡定渣男照常「出門打麻將」　伴屍吃飯看《水滸傳》到天亮

▲狠心情人犯案後還出門打麻將。（示意圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

愛錯人恐引爆殺機，48歲的俞健前年去廣東江門找情人小櫻（化名）時，因雙方發生爭吵他痛下殺手，令人毛骨悚然的是，犯案後他多次外出打麻將，返回後伴屍吃飯休息，還坐在客廳看《水滸傳》到天亮！廣東高院近日宣佈判決，這名狠心殺人犯下場出爐。

據《羊城晚報》報導，俞健2018年10月與小櫻相識，並迅速進入熱戀，然而交往不到1個月就多次發生爭吵，其中最大的原因，是發現女友偷偷和前任在約會，徹底爆發則是金錢糾紛，「認為我是騙財騙色，於11月30日正式向我提出分手。」

案發當天，兩人爭吵後，俞健用手掐住小櫻頸部，致其窒息死亡，發現殺了人後，他自己也十分心虛和驚慌，便將床頭的毛巾蓋在了徐某英臉上，並用一本200多頁的《水滸傳》壓在毛巾上面，大約半分鐘後，他將書和毛巾移開，又在女友的胸口處連續按了7、8下，但是已無反應。

「我知道事情鬧大了，便將床上的綠色被子蓋在了徐某英的胸前，返回客廳抽菸」，俞健傍晚把中午的剩飯吃掉後，在客廳休息，隨後出門去棋牌館，打麻將打到晚上11時許返回，待到隔天早上7時離開。

中午11時許，他再次進入徐某英家中，吃飯休息後於中午12時許出門打麻將，傍晚他返回吃飯，7時許又出門打麻將，晚上11時返回，「因為聞到房間有臭味，我把臥室空調打開，溫度調到23度，用溫水擦拭屍體，之後坐在大廳看《水滸傳》到天亮。」

▼俞健犯案後還能淡定吃飯。（示意圖，非本文當事人／翻攝PAKUTASO）

看似平靜的虛幻景象，被死者大兒子潘男的3通電話打破。他察覺不對勁後立刻回家，一進門就聞到房間有臭味傳出，「我進房間後，看到母親躺在床上，臉色發黑、腫脹，鼻子和嘴唇周圍有血跡，明顯死因蹊蹺。」公安機關立案偵查後傳喚俞健，經訊問，他如實供述犯罪事實。

江門中院一審認為，俞健故意殺人，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，其到案後如實供述犯罪事實，屬於坦白，依法可以從輕處罰；其故意殺人行為還應當賠償附帶民事訴訟原告人（即死者家屬）直接物質損失5.3萬餘元，故判決俞健犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

俞健和附帶民事訴訟原告人上訴後，廣東高院二審認為，原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法，附帶民事判決金額計算符合法律規定，裁定駁回上訴，維持原判。