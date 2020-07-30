　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

掐死情人...超淡定渣男照常「出門打麻將」　伴屍吃飯看《水滸傳》到天亮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼麻將示意圖。（圖／資料照）

▲狠心情人犯案後還出門打麻將。（示意圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

愛錯人恐引爆殺機，48歲的俞健前年去廣東江門找情人小櫻（化名）時，因雙方發生爭吵他痛下殺手，令人毛骨悚然的是，犯案後他多次外出打麻將，返回後伴屍吃飯休息，還坐在客廳看《水滸傳》到天亮！廣東高院近日宣佈判決，這名狠心殺人犯下場出爐。

據《羊城晚報》報導，俞健2018年10月與小櫻相識，並迅速進入熱戀，然而交往不到1個月就多次發生爭吵，其中最大的原因，是發現女友偷偷和前任在約會，徹底爆發則是金錢糾紛，「認為我是騙財騙色，於11月30日正式向我提出分手。」

案發當天，兩人爭吵後，俞健用手掐住小櫻頸部，致其窒息死亡，發現殺了人後，他自己也十分心虛和驚慌，便將床頭的毛巾蓋在了徐某英臉上，並用一本200多頁的《水滸傳》壓在毛巾上面，大約半分鐘後，他將書和毛巾移開，又在女友的胸口處連續按了7、8下，但是已無反應。

「我知道事情鬧大了，便將床上的綠色被子蓋在了徐某英的胸前，返回客廳抽菸」，俞健傍晚把中午的剩飯吃掉後，在客廳休息，隨後出門去棋牌館，打麻將打到晚上11時許返回，待到隔天早上7時離開。

中午11時許，他再次進入徐某英家中，吃飯休息後於中午12時許出門打麻將，傍晚他返回吃飯，7時許又出門打麻將，晚上11時返回，「因為聞到房間有臭味，我把臥室空調打開，溫度調到23度，用溫水擦拭屍體，之後坐在大廳看《水滸傳》到天亮。」

▼俞健犯案後還能淡定吃飯。（示意圖，非本文當事人／翻攝PAKUTASO）

▲吃飯。（圖／翻攝PAKUTASO）

看似平靜的虛幻景象，被死者大兒子潘男的3通電話打破。他察覺不對勁後立刻回家，一進門就聞到房間有臭味傳出，「我進房間後，看到母親躺在床上，臉色發黑、腫脹，鼻子和嘴唇周圍有血跡，明顯死因蹊蹺。」公安機關立案偵查後傳喚俞健，經訊問，他如實供述犯罪事實。

江門中院一審認為，俞健故意殺人，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，其到案後如實供述犯罪事實，屬於坦白，依法可以從輕處罰；其故意殺人行為還應當賠償附帶民事訴訟原告人（即死者家屬）直接物質損失5.3萬餘元，故判決俞健犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

俞健和附帶民事訴訟原告人上訴後，廣東高院二審認為，原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法，附帶民事判決金額計算符合法律規定，裁定駁回上訴，維持原判。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
張綱維落魄畫面曝光！羈押近4個月…頂「滄桑白髮」現身
野生「台劇男神」搭北捷…乘客低頭滑手機沒發現
19歲女吃感冒藥昏睡　慘遭性侵驚醒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

掐死情人...超淡定渣男照常「出門打麻將」　伴屍吃飯看《水滸傳》到天亮

打工仔慘蹲路邊吃飯被罵！香港將放寬限制...31日餐廳內用「每桌限2人」

保時捷「3度衝撞女子」！她逃進綠化帶躲過死劫　驚悚畫面曝光

跑步完爽吹冷氣立刻洗澡！　運動男醒來「半身癱瘓嘴歪」竟然中風

10歲遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她墮落拍「裸露照」月入33萬：讓你們丟臉

香港已出現了社區傳染！　鍾南山：盡快開展全民核酸篩查

武漢、北京、大連疫情有「共通點」　吳尊友：易混合型傳播

南韓29日起把「中國列為低風險國家」：韓企人士自中國入境「免隔離」

王家壩開閘4鎮成汪洋！村民親揭「蓄洪區」真實面目　年輕人不待老人不走

「基金大企董事」偷吃女下屬！愛巢合體被抓包　極品小三跩嗆…正宮超爽復仇

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

掐死情人...超淡定渣男照常「出門打麻將」　伴屍吃飯看《水滸傳》到天亮

打工仔慘蹲路邊吃飯被罵！香港將放寬限制...31日餐廳內用「每桌限2人」

保時捷「3度衝撞女子」！她逃進綠化帶躲過死劫　驚悚畫面曝光

跑步完爽吹冷氣立刻洗澡！　運動男醒來「半身癱瘓嘴歪」竟然中風

10歲遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她墮落拍「裸露照」月入33萬：讓你們丟臉

香港已出現了社區傳染！　鍾南山：盡快開展全民核酸篩查

武漢、北京、大連疫情有「共通點」　吳尊友：易混合型傳播

南韓29日起把「中國列為低風險國家」：韓企人士自中國入境「免隔離」

王家壩開閘4鎮成汪洋！村民親揭「蓄洪區」真實面目　年輕人不待老人不走

「基金大企董事」偷吃女下屬！愛巢合體被抓包　極品小三跩嗆…正宮超爽復仇

湖人出現4傷兵「詹姆斯腹股溝痠痛」　禿曼巴回應詹皇住總統套房傳聞

朋友入住新屋！「想送禮家電」先不要：突然被送很煩　網曝最實用解答

「涉及毒品案」帳戶要被監管　北市婦急奔銀行...車手尾隨下場慘

蔡燦得遭節目誤植30年男友！　怨「公司很忙找不到人」…經紀人被惹怒不爽

落魄畫面曝光！羈押近4個月…張綱維頂「滄桑白髮」現身　檢請求從重量刑

黃智賢悼念王曉波：「老師」為和平統一奮鬥40年卻來不及看到

夏宇童睽違一年再上《飢餓》　同台「好朋友」孫協志歡慶200集　

辣牛肉、嫩煎雞柳條加了蛋沙拉！SUBWAY「繽紛捲餅」新上市　加碼抽AirPods

北韓持續「零確診」！官媒證實脫北者逃開城「未染疫」...提醒切勿鬆懈

富邦盃少棒／陳昱勛最欣賞堂哥陳子豪　國中不投球爸爸會擔心

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

武漢抗疫護士墜樓亡！死前爆暗黑內幕

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

基金大企董事偷吃女下屬！正宮超爽復仇

女友交過4個！男報復逼「與狗壞壞」結束換他上

遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她拍「裸露照」月入33萬

廣西男抓毒蛇稱「藥酒能治蛇毒」　下場慘

王家壩開閘4鎮成汪洋！村民揭真面目

絕美Coser「裙底風光」全都露

中共高官落馬　文旅部副部長李金早遭調查

ofo欠款20億　用戶：退押金等500年

北京大熱天「下雪」了！市民驚呼

港國安處出動！「學生動源」前召集人鍾翰林被補

男友軟太快...她吹風機「烤小鳥」！

更多熱門

相關新聞

高雄醋男「跨海」追殺情敵　鋸齒刀割斷右腳筋

高雄醋男「跨海」追殺情敵　鋸齒刀割斷右腳筋

高雄旗津18日晚間發生一起姐弟戀情殺，一名男子不滿大7歲的女友分手後另結新歡，竟然持鋸齒狀麵包刀闖入情敵家中報復，並挑斷對方右腳筋，警方獲報到場將他制伏後逮捕，訊後依殺人未遂、侵入住居等罪嫌送辦。

打麻將嗆董事長詐賭　牌友下場出爐

打麻將嗆董事長詐賭　牌友下場出爐

情敵糾纏女友先撞再殺　凶手涉毒意外遭逮

情敵糾纏女友先撞再殺　凶手涉毒意外遭逮

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

孩童溺水　媽媽在50公尺處與朋友打麻將

孩童溺水　媽媽在50公尺處與朋友打麻將

關鍵字：

情殺麻將打麻將

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面