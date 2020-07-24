人妻偷吃暴虐工程男...同居3月「一刀一刀」被虐殺！破碎屍體哥哥一看嚇暈

▲小莫與同居男友 。（圖／華商網）

記者蔡儀潔／綜合報導

知人知面不知心！廣西欽州30歲的人妻小莫（化名）與丈夫分居後，結交了淩姓男友，然而日前卻遭其瘋狂虐殺，頸部和手腳都被砍斷，死者哥哥看到屍體後嚇爆，「我現在去菜市場看到那個豬蹄，就會想起妹妹被砍的慘狀，兇手太殘忍了，那得有多大仇恨才能下得了手啊？」而這起殘忍命案的背後，是一段扭曲的戀愛。

「她也沒想到，會被這個男的一刀一刀砍死」，回憶起半個月前的命案，小莫家屬至今難以接受。30歲的小莫是一名保險業務，她去年認識了做工程的淩姓男子，兩人隨後陷入熱戀，並於今年4月開始同居，然而7月8日卻發生殘忍虐殺。

小莫哥哥描述稱，「當時就揭開看到我妹妹，看一眼都不敢再看……」，左側頸部至少砍了兩刀，頭都差一點被砍斷，左手左腳骨頭都砍斷了，「我現在去菜市場看到那個豬蹄，就會想起妹妹被砍的慘狀，兇手太殘忍了，那得有多大仇恨才能下得了手啊？」家中雙親傷心不已，不能接受這個現實。

他接著透露，案發前一晚，妹妹提出跟淩男分手，因而引爆殺機，當天早上8點多，妹妹的屍體被從小區拉出來，淩某被警方控制，「我從妹妹的同學口中得知，我妹妹跟他提出過分手，他威脅要殺了我妹妹，感覺我妹妹好像受到了脅迫，她也不敢告訴家裡人。」

▲案發社區 。（圖／華商網）

小莫閨蜜則表示，淩男脾氣暴躁，之前就曾動手打過小莫，而且有很強的佔有欲，「曾經有一次我們2個女的去KTV，他就跟過來把我同學（小莫）拖出去，我就跟過去看，他說他不喜歡女朋友來這種地方。我們兩個女的偶爾出來坐坐，有時候吃宵夜，他都要插一腳跟著，所以我們倆一般都不想帶他的，而且他說話語氣總是帶著攻擊性。」

欽州市公安局欽北分局水東派出所21日證實，這起涉及感情糾紛的兇殺案件，已移交給分局刑偵二大隊偵辦，犯罪嫌疑人已被採取強制措施，具體案情不便透露。

▼ 屍檢通知書 。（圖／華商網）