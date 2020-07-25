情敵糾纏女友「先撞再殺」…15刀刺穿心肺奪命！凶手逃亡1年擁新歡

圖、文／鏡週刊

3年前，台南發生1起情殺案，1名年近60歲的黃姓男子，不滿女友的前男友不斷騷擾她，竟開車衝撞對方，並持刀將他刺死後逃亡。警方雖然很快掌握凶手身分，卻遲遲抓不到人，所幸法網恢恢，1年多後，彰化警方到南投查緝毒品案時，意外逮到黃男，當時他身邊還有新結交的女友。法院審理後將黃判處無期徒刑定讞，為命案畫下句點。

2017年6月15日中午，一名男子倒臥在台南市新市區一條鄉間道路，身旁還有一輛倒下的機車，雖經緊急送醫，仍因失血過多死亡，但他並非死於車禍，而是遭人謀殺，警方抽絲剝繭，查出這是一起情殺案。

三角糾葛 兩男嫌隙深

42歲的林男，與同年紀的涂姓單親媽媽都曾有過一段婚姻，二人交往多年，因林不時對涂動粗，案發2年前，涂聲請家暴保護令，並帶著女兒搬離她與林位於嘉義的住處，回到故鄉台南，但彼此依舊藕斷絲連。

之後，涂女認識年近60、有毒品及槍砲前科的男子黃永茂，二人展開交往。有了新歡之後，涂想要和林姓男子徹底分手，但林卻不願放手，並經常糾纏涂。黃與林都知道彼此的存在，持續的三角關係，讓這二名男子互相仇視，黃更因被林檢舉販毒，對林懷恨在心。

當年偵辦此案、時任台南市警局善化分局偵查隊長林逸新，向本刊還原整起案情，案發當天，涂女開車準備去接女兒，不料，林男突然騎機車出現，還重拍她的車窗，要她下車談判，涂拒絕後，隨即駕車離去，但林不放棄，騎機車追趕，涂於是打電話給黃永茂求助，黃則指示涂往「南140道」前進。

當涂女與林男先後經過案發地點時，黃永茂突然駕車從後方衝撞林的機車，林因此倒地，黃從後照鏡見林自行爬起，正在向附近的住戶求救，於是倒車回到事發地，下車告訴該住戶：「這是我跟他的冤仇，你不要管！」二人隨即在路上追逐。

石頭反擊 遭揮刀刺殺

林男雖向行經的二輛汽車求救，但二車都未停，林只好跑到路邊，隨手撿起一塊石頭準備反擊，黃見狀則返回車內拿了一把木工刀，將林推倒在車道，並持刀揮刺林，林邊退邊抵擋，黃則繼續攻擊，最後林不敵、倒臥路邊，黃又朝林的胸腹部猛刺15刀，傷及心、肺。

警方獲報後，調閱現場監視器，加上目擊者指證，循線找到涂女釐清案情。涂表示自己甩開林男後就去接小孩，直呼：「不知道他會死！」警方發現，黃男的臉書曾貼出一把刀與林的合成照片，恐嚇意味濃厚，懷疑涂知情，甚至涉嫌教唆，但涂全盤否認。

為何被林男追趕，卻不報警？涂女告訴警方：「因為我不想害林被關，他們二人之前也常追來追去，甚至互追到嘉義大林。」涂還透露，案發前幾天，林要求她到汽車旅館共宿，隔天黃很生氣，用槍托打傷她的頭部，並警告她若是再看見林，一定要告訴他，她被林追趕時，擔心黃誤會她又和林私下往來，才會打電話告訴黃。

涂女被帶回警局後一直聯繫黃男，並傳簡訊給黃：「你不是說不會害我，為何在我生日前送我這樣的禮物？你知道我所受的苦和委屈，再也承受不住了，求求你了！」涂希望黃投案，黃並未接受，最後只回傳簡訊：「ㄚ頭，真的抱歉！我也不想這樣，但他這種人，法律也拿他沒辦法，只好犧牲我的生命陪他了，不然妳一輩子都要在驚恐中生活，老頭會給警方一個交代，下輩子再見了！」

控制欲強 家暴又騷擾

涂女向警方表示，她和林男交往多年，並同住嘉義，但林會對她暴力相向，控制欲也很強，她連上廁所都不能關門。有一次她賣蝦的朋友從彰化來找她，好心要拿蝦子請他們吃，林卻歇斯底里拿菜刀準備砍她朋友。

由於林男的脫序行徑不斷，涂女在案發前二年與林分手，但林不願意，也不認為二人已分手，仍然不斷騷擾，甚至羞辱涂的未成年女兒：「跟別人睡覺！」除了逼涂復合，林也曾威脅涂，如果不和他外出，就要找涂的家人，也要她歸還交往時花費的金錢，二人因此藕斷絲連。

黃永茂得知林男的行徑後，曾建議涂女報警，但涂認為，自己聲請保護令也沒用，林還是經常到她家騷擾，甚至企圖毆打她女兒，為了女兒的安全，她只好一再妥協。

警方發現，林男經常傳訊給涂女希望復合，例如「有空或想我要賴喔！」「我等妳回頭，知道嗎？」「昨晚怎麼說的，不要都說一套做一套，繼續唬攏我，代表繼續傷害我，別讓我絕心加狠心！」「以後妳不要擔心錢，知道嗎？我能夠應付的，只要妳們平安，什麼事我都會扛著。」

對於林男的簡訊，涂女都有回應。涂告訴警方，之前有社工教她要慢慢疏遠林，不要激怒他，因此她回訊只是敷衍林，希望他情緒起伏不要太大。但案發前不久，林又找涂談判，二人先是發生嚴重口角，之後林動手打涂，甚至在涂的女兒面前性侵涂，黃永茂得知後，氣得放話要殺了林。

意外落網 判無期徒刑

林逸新表示，警方案發後馬上就掌握凶手是黃永茂，不過卻遲遲抓不到人。原來，黃雖年近60，但對網路通訊相當在行，光是臉書就有7、8個帳號，手機也用王八卡，且每隔幾天就換一次門號，警方始終無法掌握其行蹤，最後只能透過地檢署對他發布通緝。

直到2018年8月，彰化警方到南投一處工廠查緝毒品，結果意外逮到黃永茂。諷刺的是，一年多前，口口聲聲要幫女友討公道，甚至不惜犯下殺人案的黃，已在逃亡期間另外結交張姓女友，早就把涂女拋諸腦後。

針對這起情殺案，法院一審認定黃永茂因女友被欺負，基於義憤殺人，判他15年，但二審法院認為黃前科累累、手段凶殘，也未向死者家屬表達歉意或賠償，改判無期徒刑，最高法院維持二審原判，為命案畫下句點。

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