3女愛上男神引混戰！她被罵：醜女、備胎　超狂未婚妻和前任慘涉2罪名

▲3個女人為了江姓男子鬧上法庭，結果未婚妻和前女友被依妨害秘密、公然侮辱起訴。（圖／達志示意圖）

記者劉昌松／台北報導

台北江姓男子女人緣很好，卻意外造成3個女人之間的爭風吃醋，吳姓女子因為被懷疑和江男曖昧，被江男的簡姓未婚妻擷取LINE對話，另外傳送群組，之後吳女又被江男的許姓前女友在臉書上po照批「醜女」、「備胎」，吳女不堪其擾其告，台北地檢署調查後，分別依妨害秘密、公然侮辱罪名起訴簡姓未婚妻、許姓前女友。

起訴指出，吳、簡、許2名女子原本互不相識，因為先後認識了江姓男子而得知彼此存在，並且心生嫌隙，2019年1月間，簡女和江男已論及婚嫁，但是懷疑江男與吳女曖昧，因此偷偷擷取江男和吳女的LINE對話，附上吳女的臉書大頭貼，傳送到LINE群「我們這一家」。

▲簡姓女子懷疑論及婚嫁的男友與吳女曖昧，偷截私訊圖散布觸法。（示意圖／PAKUTAS）

而許姓前女友則是因為懷疑被江男、吳女連手陷害名聲，在2019年12月間，在個人臉書po出江男和吳女的照片後，接連貼文指江男是「渣男」，批吳女是「心機超重的醜女」、「噁爛的兩人、兩個垃圾、廢物一個配醜女、那女的是他的備胎、那女的真醜還一天到晚算計、那女的吃屎都不夠」，還附上先前江男未婚妻非法取得的LINE對話截圖。

吳女聽到江男告知被人侮辱、貼出私人對話後，到台北地檢署提告，檢察官調查認為，簡姓未婚妻無故竊錄他人私訊並散布，涉嫌妨害秘密罪；許姓前女友除了轉傳洩漏他人私訊秘密外，還觸犯公然侮辱罪嫌，因此依法將2人都提起公訴。

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