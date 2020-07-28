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社會 社會焦點 保障人權

堅持停在教職員專屬車位…他還嗆老師「白癡！豬狗不如」　法官判入獄

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▲▼停車位。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子硬要停教職員專屬車位，還對老師嗆聲，最後被判拘役30天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子將愛車停進三峽國小的教師專用車位，幾名老師見狀便上前規勸，但男子不理會，堅持把車停在該車位，一名老師準備上課，轉身離開時說，「無法與文盲溝通」，男子聽了惱羞成怒嗆，「白癡！豬狗不如！」結果雙方互告鬧上法院，法官依公然侮辱罪判男子拘役30天；老師則無罪。

據了解，罵人的李姓男子坦承嗆聲，但又辯稱，「只是發洩情緒，我沒有在針對誰，我是在對我的車子講話」但目擊的老師們則打臉此說法，「當時兩人是面對面在談話」

至於說出「文盲」一詞的陳姓老師則解釋，「看到李男把車子停在專屬停車位，我上前與他溝通，告訴他上面有很明確的『三峽國小專屬停車位』的牌子，李男就一直要我去找管理員，後來因為我要上課了，我就轉頭離開說我沒辦法跟文盲溝通，我認為他沒辦法辨認『三峽國小專屬停車位』這幾個字，並非毫無來由的辱罵。」

法官認為，李男的說法顯屬事後飾責之詞，不足採信，日前依公然侮辱罪判拘役30天；而陳姓老師會上前規勸，是為了捍衛教職員租用停車位的權益，雖口出「文盲」，但其主觀上並非為了損及李男名譽，判無罪。

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