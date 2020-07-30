陸電影院解封滿一周　近半復工、票房破4.6億

▲大陸電影院陸續復工。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在認為本土疫情趨緩的基礎下，中國大陸電影院自7月20日起陸續復工，成為判斷生活「逐步恢復正常」的標準。統計數據顯示，截至28日上午10時，大陸全國電影院復工率接近5成，解封首周票房達1.1億元（人民幣，下同，約合新台幣4.602億元），但也有業內人士坦言，部分電影院僅對會員開放，因為相對來說比較固定，也比較安全。

據大陸資訊平台燈塔專業版數據顯示，截至7月28日上午10時，大陸一線城市電影院的復工率達到49.3%，二線城市的復工率達到50%。其中，深圳的復工率達到59.6%，復工影城162家，開場進度27.1%。

▲大陸電影院示意圖。（圖／CFP）

另一平台貓眼專業版數據顯示，截至2020年7月27日，大陸全國復工電影院數達到5404家，復工率達到47.62%。此外，電影院復工首周的票房突破億元大關，達到1.1億元。

國海證券傳媒分析師朱珠在接受陸媒《證券日報》採訪時說，疫情反復對行業復工有短期影響，但是防控已經很有經驗了，不應該會再造成重大衝擊。

值得注意的是，播放影片方面，大陸電影院首周放映仍以「新片+老片」為主，金睿天甲影業副董事長莫爭說，前暑期檔的變化可能不大，因為調整的時間太短。

不過，隨遼寧大連自22日起新增本土確診病例，大連各影院再度歇業，深圳羅湖也因出現香港居民疫情，導致復工後又重新關門。

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