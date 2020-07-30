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陸疾控主任「已接種實驗型疫苗」！　陳薇：中國疫苗單針接種起效

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▲新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲各國爭分奪秒在研發疫苗。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇28日透露，目前中國的新冠候選疫苗是唯一一個單針接種起效的疫苗，同時證明可在老年人群中成功產生抗體，不良反應的發熱率遠低於其他疫苗。此外，中國疾病預防控制中心主任高福近日表示，他已經注射了一種實驗型新冠病毒疫苗，希望通過此舉增強公眾信心。

高福在由阿里巴巴旗下的阿里健康（Alibaba Health）和美國科學期刊出版商Cell Press於7月26日共同主辦的一場網絡研討會上透露，他已經接種疫苗，「我希望它有效。」不過，高福並沒有具體提及他何時以及如何接種這種候選疫苗，原因是不想被視作為疫苗生產公司「做宣傳」。

高福表示，他注射疫苗是為了增強公眾對疫苗的信心。由於多種陰謀論和部分人士對科學家的惡意攻擊，很多人對新冠疫苗的作用表示質疑，「作為一名科學家，你必須勇敢。如果連我們都不接種疫苗，我們怎麼能說服全世界-所有人去接種疫苗？」

▲▼中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／翻攝自央視）

▲中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／翻攝自央視）

目前全球圍繞新冠疫苗的研發競爭激烈，高福多次表示，希望中美兩國開展更多合作，「我們不希望中國和美國在科學上分開，我們必須合作。」

此外，陳薇在對新冠肺炎候選疫苗工作的回顧中指出，3月16日是人類抗擊新冠病毒一個重要的日子，當日中國新冠候選疫苗獲批，當晚完成接種。同日美國也啟動了第一針疫苗的注射，介於時差因素中國的疫苗早了5個半小時。

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