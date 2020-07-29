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英國政府再簽下6000萬劑新冠疫苗　人體臨床實驗9月開始

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▲新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲英國再簽下6000萬劑新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

 英國政府29日宣布，政府部門已經和法國藥廠賽諾菲（Sanofi）、英國藥廠葛蘭素史克（GSK）簽署協議，兩間藥廠將提供共6000萬劑新冠肺炎疫苗，但該協議的財務條款尚未公開。 

英國新冠肺炎確診人數已達30萬人，是歐洲疫情最嚴重的國家之一。政府目前總共簽署了四種開發中的疫苗，總計2.5億劑。目前全球沒有任何疫苗可以確實預防新冠肺炎，英國渴望在疫苗研發成功時，首先獲得足夠的數量。

賽諾菲和葛蘭素史克於4月首次合作，一份聲明證實，如果臨床實驗有正面結果，則疫苗有機會在2021年上半年獲得，英國最早可以在明年夏天為有優先需求的人接種，例如一線醫護人員和高風險族群；人體臨床實驗將於9月開始，第三階段研究將於12月進行。

BBC報導，牛津大學研發的疫苗人體實驗上週成功。消息一出，英國國民健保署新冠肺炎疫苗研究註冊中心系統啟動後，有將近72,000人表示願意收到有關未來參與疫苗研究的訊息。

英國商業部長夏爾馬（Alok Sharma）說，「我們的科學家和研究人員都用盡全力在尋找安全有效的疫苗，儘管這是一則好消息，但事實上我們什麼也無法保證。」但他也表示政府會盡量獲取各種候選疫苗，以保護公眾，挽救生命。

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