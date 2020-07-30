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美中關係40年低點！川普選情告急「關閉領館」　前AIT處長：最壞的還沒來

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

7月24日，營運41年的中國駐休士頓總領事館因疑似從事諜報工作，在美國命令下人去樓空；3天後，美國駐成都總領事館也在中國報復措施下，運轉35年後降旗關閉。過去一週彷彿見證美中1979年建交以來最黑暗的一頁。

不過，在美國整體重思對中政策及總統川普連任選情告急壓力下，專家普遍認為最壞時刻還沒到來，未來幾個月可能還有其他「驚喜」，美中關係恐持續下探。

過去幾個月，美中雙方早因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情、港區國安法、新疆維吾爾族人權、新聞採訪自由、中國科技業巨擘華為爭議，及北京在南海作為等議題，關係急劇惡化，互關領館則一舉讓美中關係降至40年來最低點。

翻開美國歷史，美方2017年曾下令俄羅斯關閉舊金山領事館以及在華府、紐約兩處附屬建築，以報復俄方涉嫌干預2016年美國總統大選並大幅刪減美國駐俄外交機構人員。要求中國關閉領館則是美中建交以來首次。

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐休士頓領事館。（圖／達志影像／美聯社）

曾派駐北京、有33年外交資歷的前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）告訴中央社記者，要求他國關閉領館是相當激烈手段，通常反映兩國關係嚴重緊張。

楊甦棣指出，過去若某外國外交機構有嚴重不當事件發生，通常是會針對個人採取行動，例如將涉入人士列為不受歡迎人物或解除其外交豁免以要求離境，「因為某事件導致整個外交機構遭關閉十分罕見」。

美國國務院對外解釋，要求中國關閉領館是為了保護美國智慧財產權與人民個人資訊，並指控中國長年進行間諜與影響力工作。對此，楊甦棣雖認為美方此舉大致反映美中關係更廣泛的惡化，但他分析，川普政府加大對中國強硬力度，一部分是出自選舉策略。

▲中國下令美國駐成都領事館要在27日上午10時前關閉，美國國旗清晨6時18分降下畫面曝光。（圖／翻攝自央視新聞）

也曾任AIT台北辦事處長的包道格（Douglas Paal）認同指出，美國要求中國關閉領館，多與美方對中國情蒐、外交上不當作為整體回應變強硬有關，但川普確實也在努力確保任內美中關係的弱化能夠持續，以作為他政治遺產。

包道格表示，美國大選目前多聚焦在種族、經濟與疫情上，中國尚未成為熱門議題。他認為川普政府想要好好利用中國牌，擊敗民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）。他預測，川普政府從現在到11月，應會更使勁對中國強硬。

包道格說：「美中關係目前處在70年代以來最低點，但我認為最壞的還沒到來。」

曾任美國前總統歐巴馬政府對中與兩岸關係高級顧問、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員的何瑞恩（Ryan Hass）表示，美中關係處於加速惡化的軌跡中，這個趨勢在11月大選前很難被打破。

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,美中貿易,中美貿易,中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中先前因為新冠肺炎疫情、港版國安法、華為爭議等事件關係惡化，互關領館則一舉讓美中關係降至40年來最低點。（圖／達志影像／美聯社）

何瑞恩指出，雙方都認為自身作法有理，也不願因為提議降低緊張關係而被看成在積極獻殷情，他預測美中緊張情勢在未來幾個月可能再升高。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，川普政府官員似乎擔心川普不會成功連任，因此有種急迫性，想要把美中關係鎖在對抗中。

由於過去幾個月疫情、種族示威處理不當，川普在過去2個月民調大多落後拜登，落後幅度約為8%至15%，選情堪憂。根據路透/易普索（Reuters/Ipsos poll）7月27日至7月28日調查，拜登全國支持度為47%，領先川普9%。

葛來儀表示，川普政府將中國視為地緣戰略敵人，決心要與北京建立下一任美國總統無法逆轉的對抗與系統性競爭關係。她說：「離總統大選還有90幾天，我不認為美中關係已經探底，未來可能會有更多『驚喜』。」

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