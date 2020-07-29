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影／客庄券「無法連上網站」13分！　358萬人分頭查詢網站當「line官帳順暢」

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▲▼當了13分鐘終於能出現可以查詢的頁面。（圖／記者陳詩璧攝）

▲開放查詢前13分鐘，客庄券查詢中獎的網頁一直處於連不上線的狀態。（圖／記者陳詩璧攝）

記者崔至雲／台北報導

客家委員會今（29日）舉行「浪漫客庄旅遊券」公開抽籤，從358萬5800人中抽出14萬幸運兒，今下午5點起中獎者會陸續收到簡訊通知，晚上7點開放查詢，前13分鐘網站都出現「無法連上這個網站」的顯示，但從13分過後，就能連上線查詢，而透過LINE官方帳號選單查詢很順，7點隨按隨查。

▲▼左為中獎頁面，右為未中獎頁面。（圖／記者李宜秦攝）

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▲左為中獎頁面，右為未中獎頁面。（圖／記者李宜秦攝）

中獎查詢5種管道

1.「浪漫客庄遊」活動官網
2.「客委會浪漫客庄遊」LINE@官方帳號
3.客委會「浪漫客庄遊」FB粉絲團
4.臺灣客家等路大街網站
5.客委會全球資訊網

▲▼客庄券未中獎者頁面。（圖／記者陳詩璧攝）

▲客庄券是否中獎可透過LINE官方帳號選單中的「查詢」，若未中獎會出現會跳出新視窗通知。（圖／記者陳詩璧攝）

客委會特別以身份字證號尾數區分，讓中獎者領券時間可分流。7月29日17-19時證號尾數1、2、3。7月29日19-21時前證號尾數4、5、6。7月29日 21時餘證號尾數皆可領取。7月30日之後天天可領取。第一批民眾今5點後就可領取，總共有以下三大步驟：

▲▼浪漫客庄旅遊券一般登錄如何領券。（圖／翻攝客委會影片）

▲浪漫客庄旅遊券一般登錄領券。（圖／翻攝客委會影片）

一、先到活動頁面點擊「一般民眾中獎查詢」

輸入當初登錄的手機號碼及身分證字號，接著會出現恭喜您中獎畫面，點擊領取電子票券。這時要特別注意，系統會在最上方轉動，切記別慌張或重複按取，耐心等候就會跳出領取人驗證。

▲▼浪漫客庄旅遊券一般登錄如何領券。（圖／翻攝客委會影片）

▲領取人驗證頁面。（圖／翻攝客委會影片）

二、領取人驗證頁面

輸入個人資料，取得驗證碼簡訊，輸入驗證碼再填寫身分證字號，都確認沒問題點下「確定無誤」。

▲▼浪漫客庄旅遊券一般登錄如何領券。（圖／翻攝客委會影片）

▲中獎人頁面。（圖／翻攝客委會影片）

三、中獎人驗證頁面

輸入個人資料，取得驗證碼簡訊，輸入驗證碼再填寫身分證字號，驗證成功按下領獎，耐心等待後，就會跳出「取得票券」畫面，就成功了。

▲▼當了13分鐘終於能出現可以查詢的頁面。（圖／記者陳詩璧攝）

▲當了13分鐘終於能出現可以查詢的頁面。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼抽中客庄券的簡訊。（圖／記者李宜秦攝）

▲抽中客庄券的通知簡訊。（圖／記者李宜秦攝）

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ET快訊
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