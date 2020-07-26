客庄旅遊券「取消異地消費限制」　登錄申請人次超過200萬

▲客委會在臉書宣布取消異地消費的限制。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

文／中央社記者張雄風

客家委員會昨天晚間公布，參與浪漫客庄遊電子旅遊券活動的民眾已逾200萬餘人，遍及全國各地，因此取消異地消費限制。客委會在臉書上公布，原先使用旅遊券消費必須是消費者戶籍地與消費店家所在地不同，但這次參與活動民眾踴躍，已達異地消費施政目的，因此取消民眾必須前往非戶籍地客庄指定店家使用的限制。

客委會指出，原先已經登記成功的民眾，已經收錄於資料庫中，不需要再重新登記；系統也會排除一再重複登錄的資料，讓每個人都有公平的機會。客委會表示，自8月1日起，開放民眾至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，具稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者（不包括電商、百貨、超市、超商、量販店及全國性連鎖商店）消費使用。

請繼續往下閱讀...

第二階段浪漫客庄旅遊券因登錄踴躍，網路流量不足導致當機造成民眾不便，客委會日前已宣布將登錄日期往後延2天，最後登記截止日為28日，29日抽獎；呼籲民眾分流，26日以身分證末碼雙號優先登記，27日以單號優先登記，28日則開放全部民眾登記。

▲客庄旅遊券申請頁面。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）