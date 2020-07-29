雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

▲鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，此輛消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉是典型的山林聚落，也是面積最大的鄉鎮，發生意外需要具有大空間及充足動力的救災車，來載運人員及救援裝備快速前往救災現場，鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，由雲林縣政府總顧問張清良代表受贈，消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。

鼎正儀器有限公司董事長楊明豪表示，偶然在路上碰見消防人員在急救車禍傷患，心中立即浮現捐贈救護車的念頭。幾經波折，經友人曾國周先生協助，便將這份愛心落在急需的消防救災上。雖然自己工作在台北，也不是雲林人，但是想到這部車未來能站上救災最前線，載著消防人員發揮救援功能，讓我這種平凡人，能為社會安全防護網盡一己之力，心裡滿是歡喜。

「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。對於消防局團隊堅守崗位，使命必達，共同打造出安全幸福的雲林，予以肯定。雲林縣消防局長林文山表示，對鼎正儀器有限公司楊董事長善心義舉表示感謝，政府資源有限，地方民力無窮，期望拋磚引玉，讓救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境。

▲鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，此輛消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。（圖／記者蔡佩旻攝）





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