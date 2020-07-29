　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，此輛消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，此輛消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉是典型的山林聚落，也是面積最大的鄉鎮，發生意外需要具有大空間及充足動力的救災車，來載運人員及救援裝備快速前往救災現場，鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，由雲林縣政府總顧問張清良代表受贈，消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。

鼎正儀器有限公司董事長楊明豪表示，偶然在路上碰見消防人員在急救車禍傷患，心中立即浮現捐贈救護車的念頭。幾經波折，經友人曾國周先生協助，便將這份愛心落在急需的消防救災上。雖然自己工作在台北，也不是雲林人，但是想到這部車未來能站上救災最前線，載著消防人員發揮救援功能，讓我這種平凡人，能為社會安全防護網盡一己之力，心裡滿是歡喜。

「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。對於消防局團隊堅守崗位，使命必達，共同打造出安全幸福的雲林，予以肯定。雲林縣消防局長林文山表示，對鼎正儀器有限公司楊董事長善心義舉表示感謝，政府資源有限，地方民力無窮，期望拋磚引玉，讓救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境。

▲鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，此輛消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鼎正儀器有限公司29日捐贈消防警備車，此輛消防警備車將提升古坑地區應變能力及救援效率。（圖／記者蔡佩旻攝）


►二手票券豐富你的生活


►腦公！你不可以賴帳喔


【其他新聞】

►獨／蜂蜜珍奶「特調配方」曝！小蜜蜂杯裡飄啊飄...正妹狂讚直接喝光

►影／買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到奇怪聲音」...20隻小鵪鶉孵出來了！

►影／雲林驚爆血汗工廠！產線員工「連站8.5小時」…吃飯也要盯機台

►雲林縣府六輕爆炸因應查處報告「資料來自六輕」　議員王又民砲轟退席抗議

►雲林翁忘情挖蛤蜊離岸1公里不知漲潮　岸巡發現拔腿奔救

ET快訊
影／赴北榮陪伴李登輝6小時　曾文惠緩步憔悴返回翠山莊
客庄券查詢「一片空白」13分！358萬人擠網頁超當　從這裡查
一滴血惹怒刺青男：小孩不是我的！　醫曝「綠帽時間」：當兵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

40公斤重肥料老農搬的動嗎？　蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

國外女網友誆稱來台見面請男子匯款代墊機票　行員發現報警阻詐

迎接國旅爆發潮　雲林+花蓮推出互惠旅遊安心玩

1964年東京奧運聖火傳遞員邱坤煇　獲選中市模範父親

迎報復性出遊商機　雲林飯店業者推精緻西餐Semi Buffet

便利旅客及早規劃行程　台鐵局最新訂、退票規則出爐

台東大目釋迦運送更便利　太麻里貫穿富山、金崙產業道路完工

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

40公斤重肥料老農搬的動嗎？　蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

國外女網友誆稱來台見面請男子匯款代墊機票　行員發現報警阻詐

迎接國旅爆發潮　雲林+花蓮推出互惠旅遊安心玩

1964年東京奧運聖火傳遞員邱坤煇　獲選中市模範父親

迎報復性出遊商機　雲林飯店業者推精緻西餐Semi Buffet

便利旅客及早規劃行程　台鐵局最新訂、退票規則出爐

台東大目釋迦運送更便利　太麻里貫穿富山、金崙產業道路完工

不斷更新／林立敲安反超、米蘭達完成百K　3局樂天 5比4兄弟

暑假住進凱撒連鎖南部、東部旅宿　加碼住板橋高空無邊際泳池酒店999元起

賴品妤爆乳辣照太凶狠　陳玉珍決定拚了「改天穿看看」

「最後淨土」岩手也淪陷了！　日本單日暴增1133例新冠確診

被誤認是海豹？著名時尚品牌前女總裁　慘遭大白鯊咬死

日班轉夜班做一樣的事　「加薪5K」值得嗎？過來人搖頭勸退：健康無價

歐盟27國祭對港反制　陸駐歐使團：已提出嚴正交涉

女神主播挑戰「3米高跳水」　腿軟崩潰大哭：寧願簽生死狀！

王力宏烤麵包「周杰倫也來留言」　粉絲狂喜：要合體了嗎？

國光新冠疫苗力拚提前啟動二期臨床　目標明年量產2300萬劑

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

雲林爆血汗工廠！1天站8.5小時…吃飯也要盯機台

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

雙疫情夾擊啟動防疫會議　鄭文燦：整合防疫工作

貢寮卯澳灣未爆彈　軍方30日引爆

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

韓粉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令

台南女子失蹤消防人員下艇搜索未有所獲

男子疲勞駕駛撞路邊車　怪逆向停車

眾神之都再推月老代言的神級零食

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

金門大橋包商爭議　設備使用擺不平

台中推1億補助！電動機車「2方案汰換」　成長率6都第一

花蓮連續午後雷陣雨　農友：來的正是時候

更多熱門

相關新聞

雲林縣「民安6號」演習　虎尾高鐵登特區場

雲林縣「民安6號」演習　虎尾高鐵登特區場

近年國內屢受天然及人為災害侵襲，往往造成重大災害損失，雲林縣政府於7月7日於虎尾鎮高鐵特區農機展場地及土庫鎮老人會舉辦「109年度全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習」，針對風災、地震應變處置及搶救、災民疏散收容作業等，進行實兵演練。

雲林豐田工業區聯合捐贈住警器

雲林豐田工業區聯合捐贈住警器

豐原玉豐獅子會捐8人座消防警備車

豐原玉豐獅子會捐8人座消防警備車

曾受消防局救護送醫　虎女獅子會會長捐贈救護車

曾受消防局救護送醫　虎女獅子會會長捐贈救護車

雲林豐泰企業捐3輛小型水箱車　提升消防搶救效能 

雲林豐泰企業捐3輛小型水箱車　提升消防搶救效能 

關鍵字：

雲林縣消防局消防警備車鼎正儀器

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面