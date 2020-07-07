雲林縣「民安6號」演習　動員400人虎尾高鐵登特區場

▲雲林縣政府109年度全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，參演單位共計53個單位、參演人員超過400人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年國內屢受天然及人為災害侵襲，往往造成重大災害損失，雲林縣政府於7月7日於虎尾鎮高鐵特區農機展場地及土庫鎮老人會舉辦「109年度全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習」，針對風災、地震應變處置及搶救、災民疏散收容作業等，進行實兵演練。

雲林縣長張麗善表示，此次演習模擬颱風強風、豪雨開設應變期間，同時發生芮氏規模6.5地震之複合式災害，考驗縣府相關單位、鄉鎮市公所、公(民)營事業及民間志工團體等不同救災能量與資源，在面臨多起重大災害同時發生之際，如何有效展現指揮搶救與應變能力，共同做好減災、整備、應變及復原等各階段災害防救工作。

▲雲林縣政府109年度全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，模擬武漢肺炎COVID-19通報案例操作移動式負壓隔離艙作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，此次演習也模擬武漢肺炎COVID-19通報案例操作移動式負壓隔離艙作業，總計本次演練包括水利設施減災作為、防水擋板預佈、防颱廣播、預防性疏散、移動式負壓隔離艙操作、土石坍方車禍、護理之家火災、電力搶修復電、溪流受困吊掛、氣墊船救援、農損調查、瓦斯管線搶修、氯氣外洩搶救、高鐵出軌救援、震災救援、大傷機制啟動、民團後勤支援、收容所開設、國軍清消復原、危樓災後評估等共43項，參演單位共計53個單位、參演人員超過400人，動員各式應變相關車輛、巴士及船艇約50部、直升機1部，過程逼真亦展現縣府災害狀況發生時緊急應變能力。

▲雲林縣政府109年度全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，震災救援過程逼真。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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