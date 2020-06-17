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雲林豐田工業區聯合捐贈住警器　320戶民眾受惠免費安裝

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▲豐田工業區廠商聯誼會、豐田(兼元長)工業區服務中心共同捐贈住宅用火災警報器320顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豐田工業區廠商聯誼會、豐田(兼元長)工業區服務中心共同捐贈雲林縣消防局住宅用火災警報器320顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局為提昇本縣轄內獨居老人、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群住戶居家消防安全，17日由消防局林局長文山代表接受豐田工業區廠商聯誼會、豐田(兼元長)工業區服務中心共同捐贈住宅用火災警報器320顆，將住警器規劃於弱勢族群、行動不便者及高風險群建築物住戶使用。

根據統計，雲林縣2018至2020年有18件因屋主烹煮食物未關爐火就離開廚房，導致鍋具空燒冒出濃煙，而所幸家中安裝的住宅用火災警報器偵測後示警屋主緊急應變，避免重大火災的發生，確實保護民眾的生命財產安全。

雲林縣消防局長林文山表示，深夜或清晨熟睡時刻，是人們警戒心最低、行動力最弱的時候，一旦發生火災，容易釀成重大人命傷亡，而一般火災只要約3至5分鐘，火勢就可從初期成長至最盛期，家中裝置住警器，可以在火災發生前偵測到濃煙，發出警報提醒人員及早避難逃生，減少人命傷亡與降低災害損失。

雲林縣消防局自今年3月27日起開放弱勢族群、行動不便者及高風險群建築物等對象持相關證明文件，即可至申請地址所轄消防分隊申請領取住宅用火災警報器自行安裝，以補助一戶一枚為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢。

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