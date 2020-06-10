豐原有山有溪不利大型車救災　玉豐獅子會捐8人座消防警備車

▲台中市玉豐獅子會捐贈消防局消防警備車。（圖／台中市消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區有觀音山、南陽山和大甲溪，地形複雜，許多道路狹窄難行，如果發生意外或災難，大型消防車輛到達不了，影響救災救護，玉豐獅子會本於回饋社會精神，10日捐贈1輛8人座小型消防警備車，為民眾安全盡份心力。

▲每個第一線救災人員，不分男女，都要學習考取大貨車駕照。

玉豐獅子會總監梁文宗表示，豐原地區有山、有溪流，山區道路和溪邊便道狹窄難行，偶而聽聞民眾受傷待救時，大型消防車輛往往無法及時抵達，錯失搶救黃金時間，因此捐贈1部8人座小型警備車，不但可以載運消防員及相關裝備器材，執行救災救護，平時也可宣導防火、水源查察等勤務，希望提升消防效能，保障民眾生命財產安全。

消防局長曾進財感謝玉豐獅子會默默行善，回饋社會，對於山區、水域救災助益極大，而且警備車配有多項行車安全系統，保障出勤人員行車安全，曾並回贈感謝狀，表彰獅子會支持地方消防工作的義行。

消防局表示，今年有86名消防特考生加入救災團隊，每個第一線救災任務的消防人員，不分男女，都必須考取大貨車駕照，才能駕駛大型消防車，訓練期間，駕訓班自主加強防疫，員工及考照學員進入駕訓班前，必須測量額溫、手部酒精消毒，授課講師及學生全程都配戴口罩，採梅花座方式安排座位，達到「訓練百分百，防疫不打折」的精神。

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