曾受消防局救護送醫　虎女獅子會會長捐贈救護車造福更多民眾

▲台西鄉崙豐村蔡玉英女士28日捐贈救護車1輛及相關緊急救護裝備器材。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台西鄉崙豐村民蔡玉英現任虎女獅子會會長，捐贈雲林縣政府救護車1輛及相關緊急救護裝備器材，28日上午於雲林縣消防局第二大隊元長分隊辦理救護車捐贈儀式，雲林縣長張麗善代表接受蔡玉英女士義舉，並回贈感謝狀及紀念品。

蔡玉英女士早年從事營造業事業，10多年前因暈倒曾受消防局救護車協助送醫治療，因而自許若有機會想捐贈救護車回饋鄉里，蔡玉英體認雲林縣消防局一直致力於提昇緊急醫療救護能力，同時也抱持著取之於社會用之於社會的理念，期望藉由捐贈救護車以幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患，並造福更多的需要民眾。

雲林縣消防局指出，108年度緊急救護出勤次數約3萬次，平均每日高達83次，使緊急救護成為消防局主要勤務之一，救護車之耗損率亦大為增加；雲林縣長張麗善表示，感謝蔡玉英女士捐贈救護車，讓救護人員有更好的救護車輛及配備，為縣民提供更優質的到院前緊急救護服務，確保民眾生命安全。

▲雲林縣長張麗善代表接受蔡玉英女士義舉，並回贈感謝狀及紀念品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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