南部海巡引領學子體驗海洋　 29日首航小琉球一探究竟

▲海巡署南部分署「2020年海洋學生體驗營」29日開營首航小琉球一探究竟 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署「2020年海洋學生體驗營」29日開營，20位學員從高雄港搭乘100噸海巡艦艇到小琉球，進行小琉球及海洋的體驗，超級興奮。

▲▼學員報到。

為讓青年學生體認海洋權益、生態保育與資源永續重要性，培養海洋情感及體驗海巡生活，南部分署以分國高中(職)2天1夜及大專院校學生3天2夜共計4梯次的體驗營活動，分別在高雄及小琉球舉辦。

各梯次活動名額20名，但反應熱絡，線上報名人數近200人。第1梯次於今天開始，由南部分署耿英傑副分署長主持啟航典禮，揭開活動的序幕。

學員搭乘100噸海巡艦艇往返高雄至小琉球，還可以了解1000噸級海巡大型艦艇的船上設備、參訪打狗英國領事館文化園區及打狗文史再興會社；及小琉球島上生態地形探索，了解小琉球島上生態的多樣貌，另到小琉球安檢所探訪海巡日常工作內容，並藉由手作海灘貨幣、秘境沙灘淨灘等活動，了解海洋保育重要，進而支持海洋保育事務及加入海巡工作行列。

海巡署南部分署表示，這次活動內容，呈現海巡勤務、海域執法，及生態觀察及文化導覽，透過「親近海洋、貼近海洋」，了解海巡第一線執法人員為守護藍色國土所做的努力。

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