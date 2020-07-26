報復性旅遊塞爆小琉球！人氣麻花捲賣到「清倉」　店家投降拉下鐵門趕工

▲報復性旅遊塞爆小琉球，人氣麻花捲賣到「清倉」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

國內近期出現「報復性旅遊」，大量觀光客湧入離島、花東地區。屏東縣琉球嶼（小琉球）25日就湧入大量人潮，但也因此可以看見不少亂象，像街上許多遊客騎車都不戴安全帽，還有業者開改裝小貨車違規載客，甚至有人氣小吃攤子突然起火，所幸消防隊緊急趕到滅火，火勢沒有造成人員傷亡。

小琉球周六假日擠滿觀光旅客，不僅合法的車格全部塞滿，連紅線內都停滿了整排機車，街道上則能看見不少旅客，騎車都沒戴安全帽，還有業者私自改裝小貨車違規載客，相當危險。

屏東縣警局交通隊表示，小貨車改裝載人明顯違規，改裝部分依法可以開罰2400至9600元，不依規定載人也可以開處3000至9000元罰鍰。

▲警方表示，小貨車改裝載人明顯違規，依法可處2400至9600元罰鍰。（圖／東森新聞）

除了交通亂象外，當地小吃業者也忙翻了，像有一間人氣麻花捲店，中午就賣到沒貨可賣，乾脆拉下鐵門暫時營業，20多名員工全部在店內趕工，希望能盡快恢復營業。

另外也有間人氣起司派攤子，營業時攤子突然起火，所幸消防隊快速趕到滅火，才沒有造成人員傷亡，但也因此讓一名替旅客代買的男子在現場苦等，從上午9時一直等到下午2時，面對鏡頭也只能苦笑「也是要等啊」。