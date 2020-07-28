陸漁船繞道東沙「月牙環礁」內捕珍稀海鰻　海巡特勤奔480浬扣船抓18人

記者張君豪／台北報導

海巡署近期發現中國大陸漁船於深夜時段越界進入東沙海域違法採捕，為保護「東沙環礁國家公園」珍貴海洋資源，海巡艦隊分署高雄海巡隊於7月24日報請高雄地檢署指揮，啟動東沙海域擴大威力掃蕩專案，調派中機隊台中艦、高雄、台南、東沙分隊3艘海巡艇，出動8名海巡署特勤隊幹員24日晚間23時10分，成功在東沙島東北9浬處查扣大陸越界漁船「琼海0109309號」，並歷經3天航程將人船押回高雄港偵辦。

▲大陸漁船越界到東沙島環礁捕捉海鰻，海巡特勤隊員攻堅扣船並強制非法漁獲海拋。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大陸漁船越界到東沙島環礁捕捉海鰻，海巡特勤隊員攻堅扣船並強制非法漁獲海拋。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：專案行動由高雄海巡隊副隊長吳科鋤擔任任務指揮官，帶領高雄、台南隊海巡艇自高雄港出發，晚間抵達東沙海域與中機隊台中艦、東沙分隊艦艇會合，並會同海洋國家公園管理處東沙管理站、東沙指揮部，執行專案取締任務。

▲大陸漁船越界到東沙島環礁捕捉海鰻，海巡特勤隊員攻堅扣船並強制非法漁獲海拋。（圖／記者張君豪翻攝）

24日晚間23時10分專案艦艇於東沙島東北9浬處發現大陸漁船施放小舟於環礁上作業，該船並塗抹隱匿左右舷及船艉船名，企圖逃避查緝，台中艦與3艘海巡艇艇立即在海上進行包抄，內外夾擊下會同偵防分署特勤隊8名特勤人員成功登檢查扣該船。

25日03時強制該大陸漁船至東沙島西南1.2浬海域下錨，經初步調查該船計有18人、小舟3艘，並經海管處人員至「琼」船辨識船艙漁獲為海鰻，另由東沙指揮部派員針對船上18員進行新冠肺炎快篩檢驗，採檢結果均為「陰性」

13時海巡艦艇開始將「琼」船押返高雄港，押解航程遠達240浬，歷經35小時、人員交替輪班的艱辛航程，終於在今（27）日00時平安押返高雄港。全案將依違反「兩岸人民關係條例」及「入出國及移民法」移送地檢署偵辦，並由南部分署及第七巡防區協助進行人員隔離檢疫及後續留置調查等事宜。

海巡艦隊分署專案人員遠跨240海浬執行專案相當辛苦，查扣非法大陸漁船後還得依防疫規定，隊員下船後都得實施14天自主健康管理，嚴防產生防疫破口。

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