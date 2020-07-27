運砂船澎湖海域翻覆4死4失蹤　兩岸海空同步搜救

記者張君豪／澎湖報導

大陸籍「宏翔」運砂船26日晚間驚傳在台灣澎湖七美海域翻覆，海巡署獲報出動大批船艦前往救援，目前僅知宏船上有9名船員，目前其中1人已被救起，但其餘8名船員失蹤；海巡署艦隊分署獲報後指揮台灣中部機動海巡隊包含台中艦及澎湖海巡隊5053艇、RB-03艇前往通報海域，與陸方公務船共同執行救援行動，這起船難，目前已形成台陸雙邊兩岸執行共同救援海難任務的少數案例。

▲陸籍宏翔號運砂船在澎湖海域翻覆，兩岸出動8艘艦艇聯合救援，圖為參與救援的金門艦。（圖／記者張君豪翻攝）





▲陸籍宏翔號運砂船在澎湖海域翻覆，兩岸出動8艘艦艇聯合救援。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示，由於多名陸籍船員失蹤，27日上午海巡署艦隊分署增派金門艦及澎湖海巡隊3583艇接力進行搜救任務，海巡艦艇目前共計投入2艦3艇能量，並與大陸巡公務船舶「海巡0802」、「海巡0806」及「南海救101」等3船及陸方S-76C直升機協同執行海空搜救任務。

海巡署統計截至27日10時06分止，依照台北任務管制中心通報，陸方計有18名潛水人員下水搜救，迄今尋獲4具遺體，目前尚有4人失蹤待援。目前兩岸共同執行的搜救任務仍持續進行。

【其他新聞】



►快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！史上首例 高雄、台南市警局長同遭拔官

►快訊／警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂 接掌高雄、台南警局長

►現代版滴血認親！弱智女家屬控警始亂終棄 親子鑑定結果出爐...警局回應了

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶