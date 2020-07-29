合照遭盜用「多年糖糖不高了」　行政院政務顧問鄭宏輝赴警局報案

▲行政院政務顧問鄭宏輝的合照日前遭不肖藥商盜用，鄭隨即前往警局報案，並在網路澄清並無此事 。（圖／翻攝自鄭宏輝臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

近來行政院政務顧問鄭宏輝服務處接了不少民眾來電，表示在網路上看到鄭宏輝代言治療糖尿病產品的廣告，更指出該廣告有鄭宏輝與民眾的合照，並附上文字「阿媽親測 不打胰島素，多年的糖糖不高了」，為了保護民眾的權益，鄭隨即前往新竹市警察局向警方報案。

鄭宏輝表示，遭盜用照片是他與1名103歲退休醫師的合照，該照片的著作權屬於他本人，業者並沒有取得他的同意。業者在照片加上「阿媽親測 不打胰島素，多年的糖糖不高了」字樣，屬於侵害著作權的行為。結果在網路搜尋，赫然發現，連廣告上面的黃醫師，都是被盜用圖片推薦產品。

鄭宏輝指出，該產品名稱叫「三降茶」，此前他完全不知道該產品的任何訊息，但是經過調查發現「三降茶」屬於詐騙產品，衛生福利部早在5月10日就發布新聞稿提醒糖尿病民眾，此產品誇大宣稱控制三高的功效並且盜用世界糖尿病記者會照片及假藉相關醫師、學會之名行銷。

警方表示，將會繼續追查「三降茶」的幕後黑手，透過金流、物流來釐清到底是何方人士在背後欺騙民眾；鄭強調，他不會對不小心分享該觸法照片的民眾提告，但是會對幕後黑手追究到底。鄭宏輝呼籲，有疑慮的廣告連結，民眾千萬不要分享，以免誤觸法網。

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