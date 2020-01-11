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新竹市立委三角督揭曉　藍贏！泛綠分裂鄭正鈐撿到槍

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▲2020大選。（合成圖）

▲新竹市立委由藍營鄭正鈐獲得勝選。（合成圖／翻攝鄭宏輝、高鈺婷、鄭正鈐臉書）

記者陳凱力／新竹報導

2020新竹市立委之戰「三角督」惡戰已久，隨著三位候選人的炮火攻擊、牛肉政策一一上完後，終於在選前一周正式回到「藍綠對決」，民進黨鄭宏輝及國民黨鄭正鈐經過一年多來的廝殺到最後，更在高鈺婷強勢攻擊下，讓鄭正鈐幸運「撿到槍」，以將近1萬票的差距勝高中同學鄭宏輝，成功搶下國民黨的新竹市立委席次。

新竹市選委會表示，新竹市選舉人數34萬人，本次角逐立委席次有鄭宏輝（民主進步黨）、鄭正鈐（中國國民黨）、廖蓓瑩（國會政黨聯盟）、高鈺婷（時代力量）、曾楷耀（台灣維新黨）、王榮德（無黨）。其中呼聲最高的2位候選人，國民黨鄭正鈐與民進黨鄭宏輝2人是高中同學，更是新竹市議員十餘年的同僚，同樣深耕基層已久，人生工作版圖多次重疊。

受到市長林智堅光環影響，鄭宏輝原本依著中央與地方奧援，聲勢一片看漲，沒想到對手高鈺婷在選前拋出炒作土地疑雲、武漢投資等攻擊，頓時讓中間選票流失，重創鄭宏輝，造成淺綠分裂，中間選民的離心，而有著「韓粉鐵票」基本盤護底，即使鄭正鈐一度因「買房貸款」案身陷風暴，選情也絲毫不受影響，甚至因為高玉婷與鄭宏輝的纏鬥，意外讓鄭正鈐「撿到槍」，順利搶下新竹市立委席次。

國民黨支持者興高采烈的在競選總部前放鞭炮，互道恭喜，還有支持者私下興奮的表示「感謝高鈺婷」，而在稍早，高鈺婷也在她的競選總部發表落選感言。

鄭正鈐晚間7點半左右發表勝選感言，他說感謝市民朋友用手中的選票，告訴民進黨「民主需要制衡的力量」。這些堅定的意志要讓執政者看到，人民給予的力量不容許濫用。選舉的結束，是承擔責任的開始，我會更加謙卑謹慎、努力奮鬥，在市民的監督之下，實現政見的承諾。

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