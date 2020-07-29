職人刀法「無刺虱目魚」48元起！全聯獨家熟成「貼體包」防滲血水保鮮期更長

▲虱目魚季開打！全聯副董事長謝健南全與福利熊、台南吉祥物魚頭君，一起為虱目魚站台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台南報導

正值虱目魚鮮美時節，各大量販超市也紛紛開賣，而全聯除了請職人以「黃金刀法」一刀打造無刺虱目魚，也強調「一魚全食」不浪費食物，製成虱目魚肚、魚柳、魚丸等11款商品，更獨家主打「濕式熟成技術」推出「貼體包」，解決購買生鮮魚肉後易有血水滲出、保鮮不易浪費食材等問題，讓魚肉更軟嫩鮮美且保鮮期更長。為了支持本土在地特產，虱目魚季於7/31~8/27正式登場，推出限時特價48元起，預計今年銷售可突破1億。

▲「職人黃金刀法」必須經過至少半年的訓練，一刀精準完美的弧線，成就「完全無刺的虱目魚肚」。（圖／記者林育綾攝）

全聯提到，雖然門市的鮭魚賣得相當好，預計今年全台門市銷售額可突破7億，但希望能支持本土的農漁產，目前嚴選在地優質契約漁場，總面積合計約400甲，產出量約1200噸，同時近年對於虱目魚的使用量也年年增加，2017年開始從100多噸，2020年預估使用量可達500噸。

▲嚴選在地優質契約漁場，以「生態養殖法」打造健康生長環境。（圖／記者林育綾攝）



而台南是全台最大水產養殖的重鎮，養殖魚塭面積超過1萬3千公頃，其中虱目魚更是大宗養殖魚種之一，大家所吃的虱目魚，每2尾就有1尾是台南養殖的。

全聯嚴選合作供應商與優良契約養殖場是位於台南的鮮饌國際有限公司，從養殖的源頭到加工，展現猶如日本職人的專業精神，販售的虱目魚從源頭把關，該公司曾獲產銷履歷達人認證、模範漁民獎，並以「生態養殖法」打造健康生長環境。

▲從養殖、分切、包裝及庫存管理全面控管，確保一條龍15°C -18°全程冷鏈處理。（圖／業者提供）

鮮饌國際有限公司占地1300坪，廠房同時獲得ISO22000、FSSC22000 多樣國際認證，從養殖、分切、包裝及庫存管理全面控管，確保一條龍15°C -18°全程冷鏈處理。而除了重視生長環境外，後續的加工也相當「厚工」，漁獲捕撈覆冰後直送工廠，去鱗並進行分切，全程噴灑冰水保持虱目魚鮮度。

▲「職人黃金刀法」人員都必須經過至少半年的訓練，一刀成就「完全無刺的虱目魚肚」。（圖／記者林育綾攝）

其中最厲害的「職人黃金刀法」，人員都必須經過至少半年的訓練，以全手工劃下一刀精準完美的弧線，便能成就「完全無刺的虱目魚肚」，方便食用。至於魚柳也全程使用人工分切，也為了達到「一魚全食」減少浪費的目的，特別製成虱目魚丸，炸或者煮湯都十分方便，也是消費者喜愛的品項。

▲▼為了保持魚的鮮度，全聯也針對虱目魚推出市面上少見的「貼體包」包裝。（圖／記者林育綾攝）

為了保持魚的鮮度，全聯也針對虱目魚推出市面上少見的「貼體包」包裝，可解決購買生鮮魚肉後易有解凍後血水滲出、食材氧化色澤不佳、效期短易增加報廢品浪費食材等問題，貼體包就像是鮮魚、精肉的第2層皮膚，利用熱收縮膜覆蓋在產品上，經溫和加熱後薄膜即會緊貼在產品上，形成真空「貼體包裝」，擁有「高保鮮、不滲血水、方便好攜、減少剩食」的4大特點。

▲真空貼體包裝，擁有「高保鮮、不滲血水、方便好攜、減少剩食」的4大特點。（圖／業者提供）

全聯自「7/31~8/27虱目魚季」推出11款商品，主打使用獨家濕式熟成技術的「無刺虱目魚肚貼體包」、「虱目魚柳貼體包」，透過魚肉本身自然酵素，於特定的時間與低溫下進行分解軟化纖維，達到提升風味，嫩化肉質的目的。

活動期間內也祭出限時特價優惠48元起；購買生鮮虱目魚系列商品，單筆每滿100元，現折10元。此外PX GO!全聯線上購也同步推出折扣，好比急凍鮮物生態養殖虱目魚肚、台南學甲虱目魚丸都推出3盒的優惠價，可分批取貨，食材更新鮮。

而量販業家樂福也同步開打虱目魚季，即日起在家樂福量販、便利購通通可以買到有著「家樂福嚴選」標誌的冷藏虱目魚肚、虱目魚全魚，還有冷凍去刺虱目魚肚、魚柳、魚皮以及全魚去刺。

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