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機器手臂每小時搬2千箱貨！全聯再投10億打造自動倉儲「最強食安後盾」

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▲▼食安與物流效率其實息息相關！全聯在物流共投入250億，其中岡山物流中心花費10億規劃首座自動化倉儲，機器手臂每小時可堆疊200箱貨。（圖／記者林育綾攝）

▲食安與物流效率其實息息相關！全聯在物流共投入250億，其中岡山物流中心花費10億規劃首座自動化倉儲，機器手臂每小時可堆疊200層、約2千箱貨。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

許多家庭的民生需求都仰賴量販超市，然而很多人不知道「物流效率」和「倉儲品質」其實與食安息息相關！全聯福利中心自2011年起在觀音、梧棲、岡山設置3大物流園區，至今在物流方面共投資高達250億元，規模成為全台創舉；3年前又在岡山物流場投入「自動倉儲」建置，花費近10億打造全台首座擁有八位一體的高科技倉儲，其中機器手臂每小時可堆疊200層、約2千箱貨，今年7月正式啟用，不僅改善勞動條件，提升10倍效率，成為門市最強後盾，也提供消費者更有保障的服務。

▲▼食安與物流效率其實息息相關！全聯在物流共投入250億，其中岡山物流中心花費10億規劃首座自動化倉儲，機器手臂每小時可堆疊200箱貨。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯岡山物流中心花費近10億規劃首座自動化倉儲，機器手臂每小時可堆疊200層貨。（圖／記者林育綾攝）

全聯從1998年承接中華民國合作社時，只有66家門市，至今已拓展至1000家，在物流中心成立前，與其他零售業者一樣，都是由供應商委託代送商送貨，不過隨著展店數越來越多，2011年3月成立物流部門，更請專家顧問赴日本考察，引進日本先進的物流系統，陸續建設觀音、梧棲、岡山三大物流園區。

▲▼食安與物流效率其實息息相關！全聯在物流共投入250億，其中岡山物流中心花費10億規劃首座自動化倉儲，機器手臂每小時可堆疊200箱貨。（圖／記者林育綾攝）

▲協理胡長熹說明成立物流體系原因，提到物流效率與食安息息相關。（圖／記者林育綾攝）

協理胡長熹說明，當展店越來越多，如果無法承受配送量時，食品安全也會降低，所以全聯才會成立自己的物流體系，這樣的做法等於門市接貨時不用面對這麼多廠商，產品到消費者手上的距離也縮短了！

目前全聯的物流中心擁有全台最先進「高速自動分揀設備」，例如觀音物流廠的高速自動分貨系統更是「全亞洲最大」，高1層樓、長100公尺，有96個分貨滑道以及93個出貨碼頭，每小時可以處理1.5萬箱貨品，平日每日可處理達13萬箱作業量；而梧棲物流園區則擁有滑道數共66條與57個出貨碼頭，每小時可處理1萬箱貨品，平日每日可處理達8萬箱作業量；岡山物流園區的滑道數共81條、72個出貨碼頭，每小時可處理1萬箱貨品，相當於一秒可處理超過4箱貨物，平日每日可處理達10萬箱作業量。

▲▼全聯岡山物流中心。（圖／全聯提供）

▲岡山物流園區的滑道數共81條、72個出貨碼頭，每小時可處理1萬箱貨品。（圖／全聯提供）

過去賣場商品由代送商送貨，全台服務的車輛約2000台，但自從成立物流中心後，改由物流車隊進行配送，目前配送車輛約有340台，「每輛車可配送2至3家門市，一家門市一天最多2輛配送車」，比起過去一輛車要配送20至30家門市的貨品，服務店數「增加1.6倍」，運輸車輛數更降至原來的6分之1，大大增加配送效率，門市也更能精準掌握進貨的時間跟成本，讓商品能維持優良品質。

▲▼食安與物流效率其實息息相關！全聯在物流共投入250億，其中岡山物流中心花費10億規劃首座自動化倉儲，機器手臂每小時可堆疊200箱貨。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯成功測試「機器手臂」後，積極在岡山物流場規劃首座規模最大自動化倉儲，花費約9.8億打造。（圖／記者林育綾攝）

另外，全聯3年前在觀音物流園區成功測試「機器手臂」後，便積極規劃首座自動化倉儲，如今岡山自動倉儲於今年7月正式啟動，共花費約9.8億打造，長120公尺、寬80公尺、高31.3公尺，佔地1,050坪面積，每秒可同時運作70塊棧板，並擴增儲位數至2.4萬個，每坪所創造的儲位數是傳統倉儲的5倍。

園區內另有乾貨與低溫廠，以及車輛、人力可互支援，不僅拉高供應商接單、隔天物流廠到貨的比例，更達成門市今天下單，明天到店的期待。

岡山自動倉儲中設有箱式立庫專區，即透過32台穿梭車，每小時可處理3200個物流箱，每天可送出1萬個物流箱貨物。此外，廠內的4支「機器手臂」取代過去以電動車、堆高機將棧板送出並交由人投貨的作業程序，增進了人員作業效率，也改善了勞動條件，降低員工的疲累。

▲▼食安與物流效率其實息息相關！全聯在物流共投入250億，其中岡山物流中心花費10億規劃首座自動化倉儲，機器手臂每小時可堆疊200箱貨。（圖／記者林育綾攝）

▲自動化倉儲實施後，可改善傳統物流人員的勞動疲憊。（圖／記者林育綾攝）

在「機器手臂」中，岡山一號、二號與四號機為自動卸棧設備，來回一次只需要14秒，每小時可以抓取約200層棧板，平均約2000箱商品；至於岡山三號則負責堆疊物流箱，疊棧完成後再經包膜，就能送到自動倉儲存放，每小時可搬約1200箱商品。

▲▼全聯岡山物流中心。（圖／全聯提供）

▲「岡山三號」負責堆疊物流箱，疊棧完成後再經包膜，就能送到自動倉儲存放，每小時可搬約1200箱商品。（圖／全聯提供）

目前全聯已在物流方面總共投資約250億元，在岡山設置「自動倉儲」後，此舉不但豎立業界新標竿，更成為全聯門市的最強後盾，預計觀音與梧棲園區也會設立類似的自動化倉儲設施，現已在積極規畫評估中，期望在高效率、高智慧的物流體系下，提供消費者更好服務。

而為了因應中元檔期到來，全聯也表示三大物流廠準備好了，預計今年觀音物流廠一天的吞吐量最高將達到約25萬箱、岡山物流約22萬箱、梧棲約20萬箱，其中以泡麵、餅乾等乾糧類備貨量最多。目前岡山物流廠的備貨儲位已達88%以上，預計7月底將會滿儲達到85萬箱，其中也因應自動倉儲啟動，使岡山物流廠備貨儲位較去年增加一倍以上。

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