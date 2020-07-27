台南30元魚皮湯　魚肉是湯匙的「3倍大」！網狂敲碗：在哪？

▲內行人透露，「七股將軍馬路旁邊都是虱目魚塭，30元魚皮湯是有可能的。」（圖／記者許展溢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南美食除了好吃之外，更吸睛的絕對就是「便宜又大碗」，價錢都相當親民，吃得飽荷包也不失血。有網友PO出台南的魚皮湯，價格只要台幣30元，魚肉的大小是湯匙的三倍大，長度幾乎是整個碗的直徑，「說是魚肉湯，賣我60我都會覺得還不錯」。網友也紛紛底下敲碗，「公布店家！」

原PO在PTT上發文，「台南魚皮湯這麼厲害的嗎？」並附上一張照片，照片中，魚肉的長度幾乎跟鐵碗一樣長，大小是湯匙的三倍大，「這樣一碗只要30（元），把這塊肉切成幾塊，你說他是魚肉湯，賣我60我都會覺得可以」。事後，原PO也大方在文章中公開店家名。底下也有內行人透露，「七股將軍馬路旁邊都是虱目魚塭，30元魚皮湯是有可能的。」

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如此佛心的店家，許多網友見狀後在底下留言，「跪求店家名」、「太過分了，點魚皮湯給你整塊魚肉」。許多網友看到價格後震驚表示，「台南人超過份的，上次點完魚皮湯，把魚皮撈起來，湯只剩一點點而已」、「北部可以把他切成三份每份80元」、「天龍人要+60元賣才敢喝，太便宜一定有問題」、「台北一碗這樣150元還不一定好吃」。

台南網友們也紛紛留言表示，「北部人大概喜歡吃90（元），然後又不新鮮的魚吧」、「台南連鰻魚都有養，虱目魚比滷肉飯還氾濫」、「30元魚皮湯正常價啊，台北貴人家兩倍然後料還很寒酸」、「台北人真的很愛大驚小怪，這30元其實挺貴的」、「這很新鮮，都是早上現買的虱目魚」。