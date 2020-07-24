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屏東泰武罹癌婦需救助　接過善心警救助金…雙手抖動直道謝

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▲屏東縣內埔警分局泰武分駐所巡佐歐德生替林婦向高市慈善單位申請救助金並陪同交付 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局泰武分駐所巡佐歐德生替林婦向高市慈善單位申請救助金並陪同交付 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泰武鄉林姓婦人罹癌，家境困難，必須往返持續接受治療，單靠服疫的兒子薪水維持生計，生活陷入困難，轄區的警方獲悉，捐贈物質，連絡慈善機構求助，並轉介相關主管機關進行後續協助；日前當警方將救助金與愛心物資交她手中時，她激動地雙手不斷抖動，一再感謝警方的善心。

內埔警分局泰武所巡佐歐德生日前執行巡邏勤務，得知轄內49歲的林姓婦人罹患癌症需長期治療，歐員利用勤休時段實地訪查，對她做深入了解，發現她的困苦，徵得她同意後，協助向慈善機構申請急難救助金。

林婦說，先生早年車禍過世，由她獨自撫養2名孩子成長，今年初因身體不適至高雄長庚醫院就診，發現罹患子宮頸惡腫瘤，為能改善病況，醫師建議長期追蹤治療，與家人討論後，旋即開啟了往返高雄的醫療人生，然而每次就醫都是一筆龐大開銷，讓原本就不充裕的家庭，經濟情況雪上加霜。

歐巡佐表示，林婦持有重大傷病卡，無工作能力，目前僅靠大兒子在軍中服役收入勉持生計。為讓她能安心養病，日前他便協助她向高雄市慈善機構申請救助金，也成功申請。日前將救助金及救濟物質送達她家，讓她很感動。

分局長蔡耀順肯定歐巡佐苦民所苦，主動關心民眾並幫助改善生活困境作法，充分展現警察大愛的精神，值得同仁學習，也呼籲大眾，社會周遭仍有許多家庭亟待援助，如發現類似情事，可逕至相關行政單位尋求協助，讓愛充滿社會的每個角落。

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