澎湖7月「湧23萬人」登島！一房難求、機車租不到　2景點遊客多到爆

▲澎湖7月旅客多達23萬人次。（圖／觀光局提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

國旅潮爆發，偏鄉、離島人潮爆量，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處表示，今年7月遊客約達23萬人次，較去年最高峰再增3萬人，且多以自由行為主，導致有旅客租不到機車，北寮奎壁山摩西分海、七美等景點也出現短時間人數負荷量過高的問題。

澎管處表示，自9月12日起秋冬系列活動已陸續宣傳整備展開，民眾可選在9月前往澎湖旅遊，如2020澎湖國際海灣燈光節、2020澎湖跳島101K自行車活動、2020菊島澎湖跨海馬拉松活動、澎湖縣政府好行公車雙路線(澎湖北環海景與湖西人文風光路線)，民眾可選擇報名參加，多體驗澎湖不一樣的美麗風情。

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▲澎湖9月後有許多觀光活動，民眾可分流參與。

澎管處指出，去年旅客量最高峰為6月20.6萬人次，今年7月旅客則多達23萬人次，較去年高峰再增3萬人，據統計，目前澎湖合法旅宿業920家，出租機車約9,500輛、租賃小型車541輛、計程車215輛、大客車(含公車及遊覽車)263輛。

澎湖旅行商業同業公會謝光富理事長表示，今年遊客型態上，團客比例下降而自由行散客增加，以致遊客有租不到機車現象，另外，空運因大型飛機加入而增加乘載人數，在海運方面無明顯增加情形。

▲觀光局表示，有2景點出現遊客爆量情形。

謝光富指出，除了熱門景點北寮奎壁山摩西分海、七美等地，因遊客抵達時間點相近，而有短時間負荷過高情形外，其餘尚在可承載範圍內，且遊客與居民比例尚在可接受範圍，水電供應雖說尚可應付，但海水淡化成本高，他呼籲不管是居民或遊客均應節水省電。

為避免租不到機車窘境，澎管處呼籲，自由行旅客除可事先規劃行程，租用汽機車外，也可多多運用台灣好行雙路線暢遊北環湖西，或預約台灣觀巴或搭乘大眾運輸旅遊。

▲觀光局提供五點分流建議。

澎管處五點分流妙招：

(一) 時節分流：避開尖峰旺季，多運用不同時段、日期、季節。

(二) 路線分流：多選擇不同組合旅遊路線參觀深入體驗，錯開尖峰路線。

(三) 景點分流：區內參觀動線選擇分散漫遊不同地點，例如幽靜的林投公園及富含地質風貌鯨魚洞，避開熱點人流。

(四) 車輛分流：多使用大眾運輸及環保低碳運具，分緩道路容量擁塞，提高用路安全。

(五) 住宿分流：選擇非馬公市區及其周邊之住宿，臨近各遊憩據點，減少交通流量。