　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澎湖7月「湧23萬人」登島！一房難求、機車租不到　2景點遊客多到爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼觀光,觀光客,國旅,澎湖,旅遊,旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲澎湖7月旅客多達23萬人次。（圖／觀光局提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

國旅潮爆發，偏鄉、離島人潮爆量，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處表示，今年7月遊客約達23萬人次，較去年最高峰再增3萬人，且多以自由行為主，導致有旅客租不到機車，北寮奎壁山摩西分海、七美等景點也出現短時間人數負荷量過高的問題。

澎管處表示，自9月12日起秋冬系列活動已陸續宣傳整備展開，民眾可選在9月前往澎湖旅遊，如2020澎湖國際海灣燈光節、2020澎湖跳島101K自行車活動、2020菊島澎湖跨海馬拉松活動、澎湖縣政府好行公車雙路線(澎湖北環海景與湖西人文風光路線)，民眾可選擇報名參加，多體驗澎湖不一樣的美麗風情。

請繼續往下閱讀...

▲▼觀光,觀光客,國旅,澎湖,旅遊,旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲澎湖9月後有許多觀光活動，民眾可分流參與。

澎管處指出，去年旅客量最高峰為6月20.6萬人次，今年7月旅客則多達23萬人次，較去年高峰再增3萬人，據統計，目前澎湖合法旅宿業920家，出租機車約9,500輛、租賃小型車541輛、計程車215輛、大客車(含公車及遊覽車)263輛。

澎湖旅行商業同業公會謝光富理事長表示，今年遊客型態上，團客比例下降而自由行散客增加，以致遊客有租不到機車現象，另外，空運因大型飛機加入而增加乘載人數，在海運方面無明顯增加情形。

▲▼觀光,觀光客,國旅,澎湖,旅遊,旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局表示，有2景點出現遊客爆量情形。

謝光富指出，除了熱門景點北寮奎壁山摩西分海、七美等地，因遊客抵達時間點相近，而有短時間負荷過高情形外，其餘尚在可承載範圍內，且遊客與居民比例尚在可接受範圍，水電供應雖說尚可應付，但海水淡化成本高，他呼籲不管是居民或遊客均應節水省電。

為避免租不到機車窘境，澎管處呼籲，自由行旅客除可事先規劃行程，租用汽機車外，也可多多運用台灣好行雙路線暢遊北環湖西，或預約台灣觀巴或搭乘大眾運輸旅遊。

▲▼觀光,觀光客,國旅,澎湖,旅遊,旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局提供五點分流建議。

澎管處五點分流妙招：
(一) 時節分流：避開尖峰旺季，多運用不同時段、日期、季節。
(二) 路線分流：多選擇不同組合旅遊路線參觀深入體驗，錯開尖峰路線。
(三) 景點分流：區內參觀動線選擇分散漫遊不同地點，例如幽靜的林投公園及富含地質風貌鯨魚洞，避開熱點人流。
(四) 車輛分流：多使用大眾運輸及環保低碳運具，分緩道路容量擁塞，提高用路安全。
(五) 住宿分流：選擇非馬公市區及其周邊之住宿，臨近各遊憩據點，減少交通流量。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
動滋券開獎　身分證尾數0中籤率最高！這數字最慘
沒等到求婚…女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光
快訊／動滋券700萬人抽籤　16位數亂數幸運兒出爐！領取方式
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆超狂婆婆身分曝！豪砸20份三倍券+3萬現金...全新機車騎回家給乖媳婦

行動傳愛讓礙不在　台南市第一獅子會捐車身障服務車

陳建仁卸任「不支薪、義務授課」　 任輔大講座教授9月起為新生上課

罹病48年多處關節嚴重變形　斗六慈濟院長克服萬難為她執刀

泰籍移工返國被驗出確診　鄭文燦：全力協助中央，高標準處理

兩度遇靈蛇！這回竄出上下擺動「跟拜」　神農獎得主：帝爺公庇佑

玉山學者名單出爐！43人獲選　1人加薪500萬、7人加薪150萬

威力彩獨得2獎！陳先生捐「2台賓士CLA」抽獎瘋傳　1.6萬人刷留言慘了

小姐妹來取餐！外送員「注意來車、目送進屋」暖炸　媽親睹小動作…感動了

用台積電賺一台車！他聽隔壁大學生「坐一桌聊股票」　網推坑：還不快上車

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

基隆超狂婆婆身分曝！豪砸20份三倍券+3萬現金...全新機車騎回家給乖媳婦

行動傳愛讓礙不在　台南市第一獅子會捐車身障服務車

陳建仁卸任「不支薪、義務授課」　 任輔大講座教授9月起為新生上課

罹病48年多處關節嚴重變形　斗六慈濟院長克服萬難為她執刀

泰籍移工返國被驗出確診　鄭文燦：全力協助中央，高標準處理

兩度遇靈蛇！這回竄出上下擺動「跟拜」　神農獎得主：帝爺公庇佑

玉山學者名單出爐！43人獲選　1人加薪500萬、7人加薪150萬

威力彩獨得2獎！陳先生捐「2台賓士CLA」抽獎瘋傳　1.6萬人刷留言慘了

小姐妹來取餐！外送員「注意來車、目送進屋」暖炸　媽親睹小動作…感動了

用台積電賺一台車！他聽隔壁大學生「坐一桌聊股票」　網推坑：還不快上車

新南向台商若回台設總部　游錫堃：對經濟發展幫助很大

金門大橋動工8年蓋不好！前後包商吵不停　機具設備喬不攏爆抗議

基隆超狂婆婆身分曝！豪砸20份三倍券+3萬現金...全新機車騎回家給乖媳婦

行動傳愛讓礙不在　台南市第一獅子會捐車身障服務車

後疫情時代的療癒之所「白教堂」！以印象派與柯比意精神成就神聖

反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

日職／吳念庭二軍交手火腿猛打賞　王柏融未亮相

陳建仁卸任「不支薪、義務授課」　 任輔大講座教授9月起為新生上課

延續籃球愛　第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽　

Google地圖8大實用撇步公開　讓你秒變地圖達人

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

生活熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

泰籍移工染新冠　曾與女友逛桃園大賣場

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

確診移工北部工作地點曝！同廠員工全採樣送驗

威力彩中7碼只能領100！他淚曝真相

午後暴雨加劇！7縣市升級豪雨警戒

更多熱門

相關新聞

世俱女排賽還沒隊伍確定參加恐難舉辦

世俱女排賽還沒隊伍確定參加恐難舉辦

2020年世界女排俱樂部錦標賽原訂於12月在中國浙江舉行，但受到疫情影響，亞排聯(AVC)已經取消今年所有賽事，因此目前全球疫情看來，世俱女排賽恐怕也很難能夠如期舉辦。

NBA復賽高價　1.8億美金新冠檢測

NBA復賽高價　1.8億美金新冠檢測

日唯一「淨土」拒遊子返鄉：會把病毒帶回來

日唯一「淨土」拒遊子返鄉：會把病毒帶回來

新冠肺炎恐造成運動員長期傷害？

新冠肺炎恐造成運動員長期傷害？

詐領擴大國旅秋冬補助　台東14家旅宿業交保

詐領擴大國旅秋冬補助　台東14家旅宿業交保

關鍵字：

新冠肺炎觀光國旅澎湖

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面