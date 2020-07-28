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熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

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▲▼foodpanada新增申請外送員規定。（圖／翻攝自Facebook／foodpanda｜外送夥伴活動專區）

▲Foodpanada新增申請外送員規定。（圖／翻攝自Facebook／foodpanda｜外送夥伴活動專區，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

懶人商機當道，不少人看準時機選擇投入外送平台，不少外送員因此擁有可觀的月收入。以知名外平台Foodpanada為例，以往要成為外送員，只須上網填寫基本資料並預約說明會，等待開完說明會和領取裝備（保溫箱跟衣服）就可以正式上線。不過28日傳出Foodpanada將新增一項規定，自8月10日起，必須提供近三個月內申請的「終生良民證」，才可以加入Foodpanada的行列。

根據臉書社團「foodpanda｜外送夥伴活動專區」公告指出，為了打造更優質的外送環境，自2020年8月10日起，欲申請加入Foodanada的外送員，必須提供近三個月內申請的「終身良民證」，並且通過審核，才可以開通外送員帳號。

請繼續往下閱讀...

貼文中還附上申請良民證的教學，強調「證明期間的選項請選擇『終生』，若申請部分期間，將不予採納」。而對於已經開通帳號的外送員，客服則表示，若有消息將會透過官方管道發布資訊，建議夥伴可以先申請良民證，foodpanda為維護社會治安及落實工作權之精神，將會參考計程車駕駛人執業登記管理辦法與內部評估辦法後，綜合做出最終的決定。

▼良民證申請教學（圖／翻攝自Foodpanada 官網）

▲▼foodpanada新增申請外送員規定。（圖／翻攝自Facebook／foodpanda｜外送夥伴活動專區）

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