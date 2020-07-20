網傳Foodpanda全新優惠碼「滿80元」免運費　熊貓官方回應了

▲foodpanda經常推出免運優惠。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳涵茵／綜合報導

外送平台打廣告、拼免運搶宅經濟商機，網路上傳出熊貓即將再推全新免運碼消息，且門檻降低至80元即可免運費，對此，熊貓官方Foodpanda則回應，目前內部沒有收到此消息，否認網傳的免運優惠方案。

▲靠北熊貓傳出全新免運優惠碼。（圖／翻攝自臉書專頁《靠北熊貓2.0》）

有名網友在《靠北熊貓 2.0》貼出，新的免運碼「cutepanda」滿80即免運，並表示「還沒公佈，請多多宣傳」，對此官方回應未收到免運優惠消息，此優惠碼應是刮刮樂的獎項，刮中者才能使用，且獎項中的優惠碼每日都會更換。

▲熊貓推出周年慶刮刮樂優惠。（圖／記者陳涵茵攝）



熊貓周年慶刮刮樂優惠為2020年8月31日前，訂購foodpanda外送即可獲得線上刮刮卡機會1次，訂越多中獎機會越高。獎項包含MITSUBISHI MOTORS- COLT PLUS 潮有型特仕車1台、SAMSUNG曲面螢幕49吋5台、foodpanda美食金、購物金、免費外送等。

消費者於foodpanda手機app下訂，每一筆成功訂單即有機會得到免費刮刮卡乙張，如有獲得線上刮刮卡將於完成訂單後一小時內以app訊息通知，限於收到刮刮卡後在一小時內刮開獎項，逾期失效。