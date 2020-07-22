外送員漏送白飯！結巴回「還有別張單」她嚇慘　10分鐘後結局翻轉超暖心

▲外送員補送餐點時，還多送原PO一個鑰匙圈。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友日前在「爆怨公社」上發文表示，她先前收到餐點後，發現內容物少了白飯，因此致電給外送員詢問，原本對方吞吞吐吐而讓她有點擔心，不料10分鐘過後，對方不但補送、道歉，還送她一個熊貓鑰匙圈，讓她覺得相當暖心。

一名網友發文表示，稍早叫了熊貓外送，由於之前就曾訂購過同一家的火鍋店，因此立刻發現內容物漏了白飯。她致電給外送員時，由於對方當時否認餐點有附白飯，因此她又打給火鍋店確認，直到確定是外送員忘記領取後，便立刻再撥電話回去。

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不料外送員在電話中表示，「是喔！可是我現在...呃...等等我還有個單...呃...那我回去拿等等幫你拿過去」。原PO聽見外送員結巴且吞吞吐吐的回應，立刻想起熊貓先前鬧出的負面新聞，不禁懷疑，「我等等真的拿得到白飯嗎？」

原PO接著說道，過了10分鐘後，外送員真的將白飯補送到她家，且不斷致歉，甚至還送了她一個金屬製的熊貓鑰匙圈，那時她才發現，自己真的「誤會好心的外送大哥」。原PO非常感謝外送員的暖舉，也希望對方之後的外送之旅都能夠生意興隆、騎車平安。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「好負責的熊貓大哥」、「我碰到的也是好人，我都會拿一罐鋁箔包給人家」、「鑰匙圈好可愛哦！超想要」、「這個社會還是好人居多」、「也太貼心了，還自己花錢準備小禮物」、「熊貓外送送貓熊鑰匙圈」、「給他五顆星是最好的支持」、「外送員好有心喔！雖然失誤但值得讚賞」。

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