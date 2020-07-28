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犬隻狠咬穿山甲尾巴！牠們無力反擊…緊縮成一球模樣曝

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▲▼穿山甲。（圖／挺挺動物應援團提供）

▲穿山甲是非常膽小的動物，遇到危險、威脅，只會將自己緊緊縮成一球。（圖／挺挺動物應援團提供）

記者許展溢／台北報導

穿山甲是目前全球高度關注的瀕危物種，台灣所屬的「中華穿山甲」被列於世界自然保護聯盟紅色名錄的「極危」等級，但動團挺挺動物應援團今（28日）指出，穿山甲是非常膽小的動物，遇到危險、威脅，只會將自己緊緊縮成一球，近2年野生動物急救站救援的穿山甲高達半數都是因為犬咬，令人看了相當不捨。

根據應援團提供的照片可以看出，穿山甲剛做完傷口清創，斷掉的尾巴獸醫師研判是被狗咬斷的，只是無法判斷是來自放養家犬還是遊蕩犬隻。應援團表示，這並不是單一個案，光是日前拍下照片的同天，就看著3隻斷尾穿山甲在接受醫療。

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▲▼穿山甲。（圖／挺挺動物應援團提供）

▲▼如果是母穿山甲被咬傷，更將影響牠們孕育照顧下一代的能力。（圖／挺挺動物應援團提供）

▲▼穿山甲。（圖／挺挺動物應援團提供）

應援團表示，過去穿山甲被認為鱗片具藥用價值，使這種保育類動物成為主要走私動物。台灣早年也是穿山甲出口大國，其實穿山甲鱗片早已被研究證實並無特別之處（跟人類的指甲很像），但即便如此，穿山甲的非法交易仍猖獗，目前已超越犀牛、大象，成為全球非法交易最多的哺乳類動物。雖然台灣這些年來守護穿山甲有成，應援團指出，目前野外調查記錄到的穿山甲族群密度相對於全球是最高，只是近年從救傷的穿山甲發現，牠們面臨到新的生存威脅「犬咬」。

應援團說明，犬科動物天生具有狩獵性格，無論是為了覓食而對獵物進行攻擊又或單純出自於天性的獵捕，捲曲起來的穿山甲對於狗的啃咬無力反擊，然因犬咬失去尾巴的穿山甲，即使有機會進到急救站被獸醫師們努力救回，少了一段尾巴的牠們，失去了原本抵禦外敵的完整防護能力，如果是母穿山甲，更將影響牠們孕育照顧下一代的能力，也就是咬傷一隻穿山甲，可能影響到整個族群的繁衍力。

▲▼穿山甲。（圖／挺挺動物應援團提供）

▲應援團表示，捲曲起來的穿山甲對於狗的啃咬無力反擊。（圖／挺挺動物應援團提供）

至於要怎麼正視此問題，應援團認為，有兩大關鍵，一為不是所有區域都適合採行TNR，如生態敏感區就應採行TNSA（捕捉、結紮、收容、認養），而且必須持續性的這麼做，不能也不應將人類失能之下無法管理的馴化動物放養到野生動物的家（棲地），並且還去傷害原生種的動物們。

二是TNR是流浪動物管理的技術性方法，而不是目標，因此要有計畫性去做，但是 TNR不需要也不應該納入動保法，目前TNR不在動保法規定中，但是從中央到地方到民間都在努力執行以求降低流浪動物數量，因此本來就不需要依靠入法才能做。

▲▼穿山甲。（圖／挺挺動物應援團提供）

▲▼應援團認為，生態敏感區的遊盪同伴動物必須要帶走安置。（圖／挺挺動物應援團提供）

▲▼穿山甲。（圖／挺挺動物應援團提供）

應援團強調，TNR不是目標，讓所有同伴動物回歸到人類家庭才是，所以將TNR納入動保法是完全不合乎邏輯，也沒實質意義，一旦入法，台灣就是一個視同伴動物在外遊蕩為合法也合乎動物福利的國家，那麼政府將失去飼主責任管理的立場，任何人任何時候要將自己原本應該負照顧全責的寵物以放養方式進行、出門不牽繩讓狗自己四處跑等狀況，製造更多問題。

應援團最後提到，生態敏感區的遊盪同伴動物必須要帶走安置，以TNSA取代TNR；以及，TNR的目標應該是要讓在外遊蕩犬隻降低到收容所能夠完全負荷的數量。這兩點要達成，收容所的實質認養數必須大幅提升，而每一個愛護貓狗關心動保的人，手上其實都掌握了非常關鍵的力量。 

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