5年500隻瀕臨絕種野生動物被救援　東部成立首座「救傷中心」提高野放率

▲台北市立動物園救傷水獺。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

野生動物救傷通報案件較5年前增加2倍以上，近年更陸續出現多起台灣黑熊及穿山甲救援事件。林務局為強化我國野生動物救援網絡，今（20日）宣布與台灣野灣野生動物保育協會簽署合作協議，共同推動東部第一座大型野生動物救傷中心，盼大幅縮短動物送醫路程，增加動物復原及野放成功機率。

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▲台東錦屏黑熊後送屏科大醫療「移籠復健」。（圖／林務局提供）



林務局指出，目前各專業野生動物急救站分別位於北、中、南部及離島金門地區，生態資源豐富的花東地區並專業野生動物救傷機構。隨保育觀念逐漸普及，野生動物救傷通報案件較5年前已增加2倍以上，近年更陸續出現多起台灣黑熊及穿山甲救援事件。

▲▼東部野生動物救傷中心成立。（圖／林務局提供）



根據統計，無論是大家熟悉的水獺大金、小金、金莎，大雪山的牙痛母熊，或是花東的南安、廣原、利稻小熊，以及最近已傷癒準備野放的錦屏母熊等，都是透過野生動物救援體系安排後送及醫療，近5年來共救援超過500隻瀕臨絕種野生動物以及穿山甲，在經過療養及野放訓練後，有5成以上順利返回自然。

林務局表示，往例此類重大救援案件均需西部獸醫支援，亦需後送至台北市立動物園或屏東科技大學，但東部野生動物救傷中心將可大幅縮短動物送醫路程，降低動物在運送過程中發生緊迫情形的機率，提升救援人員抵達現場時效，把握黃金醫療時間，增加動物復原及野放成功機率。尤其，東部地區近年野生動物救傷需求日增，107年起即開始評估籌設東部救傷中心，其後野灣野生動物保育協會在108年主動發起募資，規劃成立東部救傷中心，希望串連起完善之野生動物救援網絡。

▲▼特生中心救傷穿山甲和石虎。（圖／林務局提供）





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