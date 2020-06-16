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樂活防疫開跑！ 雲林斗六與慈濟推動素食新生活

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▲▼防疫新生活！6月15日斗六市公所與慈濟共同舉辦「齋戒蔬食弭災疫-愛『疫』起挺過」推素活動。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會  林佳予

新型冠狀病毒疫情緩和，防疫新生活起跑！6月15日中午的斗六市公所中庭傳來陣陣咖啡香與菜根香。斗六市公所與慈濟共同舉辦「齋戒蔬食弭災疫-愛『疫』起挺過」推素活動，邀請慈濟醫院斗六分院簡瑞騰院長分享「吃素的好處」，簡瑞騰院長用醫學的角度，以及他自己吃素多年的經驗，教大家如何吃得健康。慈濟志工與巴登咖啡也準備了素食便當與咖啡，以感恩公所人員這段期間在防疫工作、服務民眾的辛勞。

斗六市長林聖爵表示，從去年底（2019年）市公所就與慈濟志工接洽，看看如何把素食落實在生活中，所以決議在市公所舉辦一場蔬食弭災疫活動，目前疫情逐漸過去，新生活運動也要開始。

林聖爵市長致詞感恩所有里幹事、防疫相關單位的辛勞，大家在這次疫情當中全力以赴。也希望透過實際行動，以素食響應疫情之後的新生活，並邀請斗六慈濟醫院簡瑞騰院長來分享如何茹素。

▲▼防疫新生活！6月15日斗六市公所與慈濟共同舉辦「齋戒蔬食弭災疫-愛『疫』起挺過」推素活動。（圖／慈濟基金會提供）

「吃素有甚麼好處？」簡瑞騰分享素食有三好：「第一好，對心靈提升，培養慈悲心；再來就是對地球好，友善大地減少溫室效應、碳足跡的產生；第三好，身體健康、體力好。」

簡瑞騰院長以自身經驗，將一般人認為吃素會營養不良、容易骨質疏鬆的刻板印象，細心說明應該如何吃素。「吃素至今已將近9年，為病人開刀一站就是5、6小時甚至更長時間，但從來都不感覺腳酸手軟，第二天仍是精神好不疲累，繼續門診，儘管年過半百，頭髮也尚未花白。」簡瑞騰以此強調吃素對健康是有好處。

簡瑞騰指出，要吃健康素，不吃加工的醃製品，身處農業重鎮雲林縣，蔬菜經由大地自然栽種熟成，無毒無害是最安全的食物，更讓大家吃了更安心、吃得更健康。

為了感恩公所人員防疫期間的付出，雲林慈濟志工準備250份素食便當，巴登咖啡創始人張來恩董事長也帶領團隊在市公所中庭布置咖啡區，以咖啡香伴隨推素活動，讓與會者聆聽素食好處同時，品嘗到香郁的咖啡，張來恩董事長表示，最主要藉這杯咖啡對防疫工作人員的感恩，也感恩斗六市有慈濟醫院，希望大家在簡瑞騰院長的帶動，無論是防疫、身體健康方面，共同守護，一起推廣素食。

慈濟志工余天助分享慈濟近期推動素食的資訊：證嚴上人一直強調防疫的靈方妙藥就是齋戒茹素，與大地萬物共生息，感恩市長帶動同仁從一天一餐或一週一天素，從自己做起。

林聖爵期待同仁們從生活的小細節開始茹素，「茹素對身體健康是一件好事，有健康的身體就有活力做更多的事情為民服務。」林市長更鼓勵市民朋友們，以正確的素食觀念從日常生活做起。

▲▼防疫新生活！6月15日斗六市公所與慈濟共同舉辦「齋戒蔬食弭災疫-愛『疫』起挺過」推素活動。（圖／慈濟基金會提供）

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