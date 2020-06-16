良醫校友捐書回饋母校　林欣榮返校重溫「一日學生」

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「起立、敬禮、老師好」，6月15日在臺南市將軍區漚汪國小的某個班級中，出現一位與學生一起上課的大朋友，他是知名腦神經專科名醫、更是花蓮慈濟醫院院長，他特別返鄉為自己母校捐贈成立「靜思閱讀書軒」，更把握因緣，與漚汪國小學童在課堂上重溫當年在漚汪國小上課的美好回憶，他，是花蓮慈濟醫院院長林欣榮！

「今天是一個值得開心感恩的日子，我們的大學長林院長送給母校一份大禮，他人在異鄉，心繫故鄉，讓我們成為臺南市沿海地區第一所擁有『靜思閱讀書軒』的學校……」漚汪國小校長許德文，對林院長發心護持捐贈靜思閱讀書軒，道出心中滿滿的感恩。

六月十五日盛夏的早晨，陽光燦爛，藍天捲著白雲，漚汪國小全校師生以辦喜事的心情，校長和近百位的師生，列隊排在已有百年歷史的古老校門口，長長的隊伍蜿蜒進校園內，歡喜迎接花蓮慈院林欣榮院長回家來。

「各位小朋友好，很高興看到你們，我是大學長，我今年已經六十五歲了，我有四個孫子，所以我是阿公學長。」一下車的林院長親切幽默的介紹自己，歡樂一下子渲染開來，掌聲中笑容盪在每個人的臉上，為今天的「靜思閱讀書軒贈書啟用活動」揭開了序幕。

精心安排了「一日學生」的體驗，讓林院長重溫過去單純美好的童年時光，他坐在教室裡，跟著小朋友一起上課，讓拿到課本的林院長，難掩興奮的心情，馬上舉手發問：「報告老師要翻開第幾頁？」引來小朋友一陣大笑，慢慢在老師的引導下漸漸進入狀況。

漚汪國小的「靜思閱讀書軒」是全臺灣的第一百一十八所，臺南市的第十二所，但，是臺南市沿海地區的第一所。許校長說：「林欣榮院長人遠在花蓮，心卻繫著故鄉，對母校關心，送這麼一個大禮是師生也是社區的福氣。」學校也特別準備一套繡著當年學號的制服，帽子和書包送給院長做紀念。

林欣榮院長工作繁忙，難得有空回故鄉，長輩家人齊聚參與捐書活動與書軒啟用儀式與有榮焉，他說：「感恩校長的用心，讓鄉下偏鄉的小孩也能夠在很好的環境下，孕育出人文薈萃的各種專家，最重要是有宗教家『慈悲利他』的精神；感恩證嚴上人有機會把他的理念很早在小學就給大家認識，讓大家有國際觀多方面的學習，能知道世界上還有很多很多比我們更窮，更需要幫助的人。」