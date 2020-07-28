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師承米蘭一星主廚...他用池上區塊鏈米入菜　科技米不只新潮更是美味

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▲▼ 米蘭一星主廚以區塊鏈米入菜，強調科技米不只新潮更是美味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 來自日本師承米蘭一星駐台副主廚荻本郡大（左）以台東池上區塊鏈米入菜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自日本師承米蘭一星主廚德吉洋二（Yoji Tokuyoshi），駐台副主廚荻本郡大 （Kunihiro Hagimoto），在2018年蘋果推出紅色特別版iPhone8時，以精湛料理手藝結合科技靈感，創作開發一系列令人驚艷的料理，把科技給人帶來便利與尊貴的樣貌躍然盤上，至今仍令人回味。

上個月底荻本郡大來到台東池上找尋料理靈感與在地食材之際，剛好遇上縱谷地區稻米採收季節，當他開啟車窗時，迎面吹來陣陣稻香，令他懷念回味，回到台北後荻本郡大仍忘不了台東池上的稻香味，心想一定要以米入菜，把這股迷人的稻香味與義大利料理作完美結合。

▼ 青農魏瑞廷團隊提供外銷精品等級的米，更準備米糠及稻草供主廚入菜裝飾運用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼ 米蘭一星主廚以區塊鏈米入菜，強調科技米不只新潮更是美味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

恰巧27日在台北慢慢弄乳酪坊與台中鹽與胡椒餐廳的邀約下，期望荻本郡大能在台傳授「義大利起司入菜及廚藝」技巧，但荻本郡大受到仍對池上稻香味無法忘懷，提出以「米」入菜的要求，所取得的食材必需是要符合在地生產，最重要是帶有撲鼻稻香味。當2家邀約餐廳苦思該如何找到副主廚荻本郡大所要求的米時，剛好台中鹽與胡椒餐廳日前從媒體上得知台東池上青農魏瑞廷，栽種的高雄139稻米（醜美人），池上禾穀坊-米之谷聞名國際，不僅生產過程忠實呈現在區塊鏈上，也躍上梵蒂岡教宗的餐桌，因此推薦給荻本郡大，經其認可後，就與池上禾穀坊-米之谷聯繫後，並說明一切後，青農魏瑞廷團隊也很樂意協助，不僅提供外銷精品等級的米外，更準備米糠及稻草供主廚入菜裝飾運用。

魏瑞廷表示，這次能與國際級的日本主廚合作非常開心，因爲自返鄉務農就認為台灣米是能與日本米並駕齊驅，其實台灣在地就有很好的食材，且表示自己導入區塊鏈科技後，很多人都保持懷疑運用科技種出來的米好吃嗎？相信這次在主廚荻本郡大，將魏瑞廷所生產的區塊鏈稻米入菜這件事，相信應該可以消除許多人對科技種米的疑慮，同時也讓大家看見原來台灣在地存在著很多優質農產食材等大家發掘。

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