義大利陷紅色區域！在米蘭台人4個QA曝「封國所見」：跟武漢完全不同

▲義大利米蘭市郊，民眾戴著口罩採買生活物資。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球引爆，超過100個國家、至少11萬5000人確診感染，其中義大利更淪為新冠肺炎重災區。一名在米蘭生活的台灣女網友就發文分享城中見聞，「相信在台灣的大家對於義大利的情況感到驚慌，想了很久還是決定來寫關於目前的現況」，用4個簡單的問題，交待義大利的情況。

這位女網友陶陶11日上午在粉絲專頁「Diettao 跟著陶陶一起發掘義國美食」中發文，列出4個問題，第1個是「封國？封城？像武漢那樣嗎？」她表示，義大利全國現在進入紅色區域，但義大利的封城、封國並不像武漢那樣強制性把人民關在家或小區，「義大利的『封國』只能比喻成是短期限的限制出進。」

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陶陶指出，畢竟這個政策目前為止也只維持到4月3號，並非是大規模地將人民鎖在家裡，「人民的基本生活還是維持不變，可以外出工作或購買生活用品，而同時間政府鼓勵大家『能待在家裡，就待在家裡』」，如果真的因故或重大急事需要出城，則必須申請一張外出單。

▲因為新冠肺炎，義大利全國進入紅色區域。（圖／達志影像／美聯社）

第2個問題「會斷糧嗎？」陶陶則說，目前為止所有超市都照常營業，不過所有店家要在晚上6點後關門，「簡而言之，基本的生活機能都還維持，只不過是減少了營業的時間。」

再來，第3個問題「交通呢？是不是都沒車了？」答案是「並沒有」，陶陶透露，目前在市區內的主要交通運輸工具還是正常運作，「除非是要出境，出境得依據義大利緊急法令- 所有旅客可自由離境」，但若是持有效居留證（Permesso di Soggiorno）的台灣學生及台幹或員工，原則上是受管制直到4月3號。

最後一個問題「這段時間在義大利的台灣人該怎麼辦？」陶陶就說，因為每個人到義大利的目的不同，如果有重大情事需要幫忙，可以聯絡在義大利的台灣辦事處；「若沒有重大情急的情況，我們要做的就是保持冷靜，做好自我的防疫工作，定時與台灣的家人報平安，相信在異國他鄉的我們都能一起挺過這次的疫情！」

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