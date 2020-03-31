義大利華僑自建「線上方艙」　網路連線看診送藥

▲中國除派遣醫療隊赴義大利，也承擔起當地華僑的線上問診服務。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

歐美新冠肺炎疫情爆發，其中義大利為確診重災區，也讓不少滯留當地的華僑、華人面臨困難。據《中新社》報導，在中方海外救援項目中，除政府對政府對接醫療物資，近日義大利米蘭等地華僑，還共同成立一個問醫平台，被他們稱為線上版本的「方艙醫院」，由浙江援助義大利醫療隊提供醫療服務。

據了解，該線上平台累計註冊諮詢的僑胞和中國大陸留學生，已超過900人。米蘭華僑華人工商會秘書長朱金亮直言，「義大利到底有多少華僑華人和留學生感染了？他們是否都得到了救治？這些情況我們都搞不清」，於是透過平台，能匯總有症狀的僑胞，為他們提供幫助。

▲義大利新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

事實上，義大利實施數周封鎖後，新增確診數有放緩趨勢，但死亡人數持續攀升，醫務資源緊繃，非每位患者都受到妥善救治，中方此舉亦屬於某種外交程度上的自救。平台負責人表示，我們把大家的訊息匯總給醫療隊，13位醫學專家通過微信視頻為僑胞們問診，並開出中藥，第一天就開出數百份。

由於路程、車輛通行等問題，米蘭華僑華人工商會首先成立藥品集散地，在由當地青會等單位進行送藥、寄藥。

朱金亮說，他們還組成了一個志願者車隊，幫助遠距離的患者送藥，並建立群組聊天，讓醫療隊成員了解大家的健康狀況、用藥效果，並給予建議。

按照義大利民防保護局今天公告，新增確診病例數4050起，為3月17日以來最少的單日新增病例數，但病例總數突破10萬大關，增加到10萬1739起，與此同時，新增死亡病例為812起，總數達到1萬1591起。

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